反對續挺罷免 王世堅遭黨內「圍剿」

綠營推動大罷免失利，昨天是投票後首次民進黨中常會，中常委王世堅針對黨主席賴清德續挺八二三罷免案開砲，在會中直言反對，但未被採納。隨後，民進黨立委王義川在社群平台轟「不服從命令的，滾啦」，後續多名同黨立委也跟進，其中林楚茵還嗆有人「吃裡扒外」，立院黨團書記長陳培瑜則說這是傷害內部團結。王世堅形同被黨內「圍剿」。

黨內引爆衝突，但賴清德已表示八二三第二波罷免，民進黨會繼續與公民同行，民進黨立院黨團總召柯建銘昨晚在臉書表示，決戰八二三大罷免須大團結才能大成功，只剩七個選區，會精準罷免。

昨天中常會，王世堅有備而來，還帶了一包衛生紙，說要送給大罷免發起人之一的柯建銘，「讓他自己去擦屁股」。但王世堅遲到，進場時柯建銘正好在進行立院黨團報告。與會人士轉述，當時王世堅、柯建銘、賴清德三人彼此就對到眼，當時有看到的幾位中常委就有預感，「待會有事要發生了」。

賴清德在會中宣示，民進黨繼續投入第二波罷免，並交辦代理秘書長何博文任務，包括帶領黨部同仁，在罷區陪伴公民前行。

在最後臨時動議階段，王世堅率先發難，引用史記「千金之子，不死於市」，認為國家的命運不該輕率在一場運動中被犧牲，天下之大，要天下人共治之，即便朝野意見不同、有衝突，但為了國家好，還是要朝野協商坐下來談，希望賴總統能以國家領導人的高度站出來，去拜託八二三的罷團們，請領銜人將罷免案撤回，這並不表示認輸，而是不該再繼續撕裂社會。

但除王世堅外，其他中常委都持反對意見。正國會中常委陳茂松接著發言，違法違憲的法案不該通過，民進黨有原則，不認同王世堅發言。新潮流中常委吳思瑤說，違法違憲法案不可能妥協，民進黨有可做得更好的地方，但絕對不會落下公民團體，即便戰死沙場也會戰到最後一刻。

王世堅會後受訪說，對批評他的言論，只能說「贏了口才輸了國家」，希望大家再冷靜想想。與會人士表示，王世堅等中常委發表不同意見時，賴清德並未回應，三位中常委發言完，賴隨即宣布散會。

王世堅發難後，王義川即在個人社群平台上批評，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及八二三共七區罷免行動，「不服從命令的，滾啦。」隨後，林楚茵轉發王義川該篇貼文，並表示「不拚難道投降嗎？吃裡扒外就再見不送！」陳培瑜也說認同王義川所述。

英系人士則替王世堅緩頰表示，民進黨向來是民主多元、大鳴大放的政黨，因為有不同看法就叫人「滾」，這太超過了。