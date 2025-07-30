聽新聞
0:00 / 0:00

反對續挺罷免 王世堅遭黨內「圍剿」

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋周佑政／台北報導
反對大罷免的民進黨立委王世堅，昨天帶了一包衛生紙出席民進黨中常會，宣稱要讓民進黨立院黨團總召柯建銘「自己擦屁股」。記者杜建重／攝影
反對大罷免的民進黨立委王世堅，昨天帶了一包衛生紙出席民進黨中常會，宣稱要讓民進黨立院黨團總召柯建銘「自己擦屁股」。記者杜建重／攝影

綠營推動大罷免失利，昨天是投票後首次民進黨中常會，中常委王世堅針對黨主席賴清德續挺八二三罷免案開砲，在會中直言反對，但未被採納。隨後，民進黨立委王義川在社群平台轟「不服從命令的，滾啦」，後續多名同黨立委也跟進，其中林楚茵還嗆有人「吃裡扒外」，立院黨團書記長陳培瑜則說這是傷害內部團結。王世堅形同被黨內「圍剿」。

黨內引爆衝突，但賴清德已表示八二三第二波罷免，民進黨會繼續與公民同行，民進黨立院黨團總召柯建銘昨晚在臉書表示，決戰八二三大罷免須大團結才能大成功，只剩七個選區，會精準罷免。

昨天中常會，王世堅有備而來，還帶了一包衛生紙，說要送給大罷免發起人之一的柯建銘，「讓他自己去擦屁股」。但王世堅遲到，進場時柯建銘正好在進行立院黨團報告。與會人士轉述，當時王世堅、柯建銘、賴清德三人彼此就對到眼，當時有看到的幾位中常委就有預感，「待會有事要發生了」。

賴清德在會中宣示，民進黨繼續投入第二波罷免，並交辦代理秘書長何博文任務，包括帶領黨部同仁，在罷區陪伴公民前行。

在最後臨時動議階段，王世堅率先發難，引用史記「千金之子，不死於市」，認為國家的命運不該輕率在一場運動中被犧牲，天下之大，要天下人共治之，即便朝野意見不同、有衝突，但為了國家好，還是要朝野協商坐下來談，希望賴總統能以國家領導人的高度站出來，去拜託八二三的罷團們，請領銜人將罷免案撤回，這並不表示認輸，而是不該再繼續撕裂社會。

但除王世堅外，其他中常委都持反對意見。正國會中常委陳茂松接著發言，違法違憲的法案不該通過，民進黨有原則，不認同王世堅發言。新潮流中常委吳思瑤說，違法違憲法案不可能妥協，民進黨有可做得更好的地方，但絕對不會落下公民團體，即便戰死沙場也會戰到最後一刻。

王世堅會後受訪說，對批評他的言論，只能說「贏了口才輸了國家」，希望大家再冷靜想想。與會人士表示，王世堅等中常委發表不同意見時，賴清德並未回應，三位中常委發言完，賴隨即宣布散會。

王世堅發難後，王義川即在個人社群平台上批評，黨主席已經下令所有黨公職全力投入南部災害復原，及八二三共七區罷免行動，「不服從命令的，滾啦。」隨後，林楚茵轉發王義川該篇貼文，並表示「不拚難道投降嗎？吃裡扒外就再見不送！」陳培瑜也說認同王義川所述。

英系人士則替王世堅緩頰表示，民進黨向來是民主多元、大鳴大放的政黨，因為有不同看法就叫人「滾」，這太超過了。

民進黨立院黨團總召柯建銘將「大罷免大成宮」申請商標，遭在野立委質疑「搞亂台灣大發財」。本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘將「大罷免大成宮」申請商標，遭在野立委質疑「搞亂台灣大發財」。本報資料照片

編輯推薦

王世堅 大罷免 民進黨 中常委 賴清德 王義川 柯建銘

延伸閱讀

【即時短評】大罷免為增席次 王世堅若真「滾」了 民進黨馬上少一席

一面倒？多名綠委跟進王義川暗批王世堅 喊話勿傷害內部團結

王世堅籲總統別再罷 王義川暗諷「滾啦」…林楚茵跟進怒轟：吃裡扒外

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

相關新聞

謝長廷：大罷免後應修補裂痕解決困局 而非把台灣資產變負債

總統府資政謝長廷今天在臉書表示，大罷免後，最終解決還是政治力，在台灣可以成為政治領袖者，都是台灣的精英，相信也對台灣前途...

賴清德向公民團體致歉 823民進黨持續罷免戰

大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統昨天表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持...

謝長廷：大罷免後應修補裂痕、解決困局

總統府資政謝長廷昨在臉書表示，大罷免後，最終解決還是政治力，在台灣可以成為政治領袖者，都是台灣的精英，相信也對台灣前途有...

「大罷免大成宮」 柯建銘註冊商標

首波大罷免投票上周以失敗收場，綠營口中所喊「大罷免、大成宮（功）」未能成真，民進黨立法院黨團柯建銘遭爆以此標語進行註冊商...

總統道歉在野齊轟 藍批賴「自我矮化成青鳥領袖」

兼任民進黨主席的賴清德總統昨為大罷免結果，向民團與支持者深深致歉；並說八二三罷免案會繼續與公民並肩同行。在野昨群起砲轟，...

新聞幕後／泛賴系表態鞏固領導 英系靜悄悄？

綠營推動大罷免失利，民進黨內究責檢討壓力鍋掀蓋，英系中常委王世堅昨天打破沉默，直指民進黨立院黨團總召柯建銘應知所進退，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。