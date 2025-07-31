賴清德向公民團體致歉 823民進黨持續罷免戰

大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統昨天表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意；面對八月廿三日第二波罷免藍委行動，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

林右昌准辭 何博文代秘書長

昨天是首波大罷免結果揭曉後，首次民進黨中常會。賴清德在會中批准了民進黨秘書長林右昌的辭呈，並指定副秘書長何博文暫代，未觸及黨魁去留，但指示全黨繼續挺公民團體。

賴清德定調全黨繼續八二三罷免戰，英系中常委王世堅隨即在會中開第一槍，當面力諫賴清德「請罷團撤案，別再撕裂社會」，但現場不見其他中常委響應，少數幾位中常委接續發言，都附和賴清德看法，主張「和公民團體一起戰到最後」，賴清德也未再回應王世堅。大罷免失敗後首次中常會，有辭職、沒究責，有異議、但未被採納，短短半小時就結束。

賴清德在上周六大罷免結果出爐後，僅透過網路社群平台表示，罷免結果「不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」；昨天中常會上，賴清德說，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾，他感謝各地公民團體、支持者，一步一腳印地完成連署成案，親手發出的傳單，對於民進黨做得不夠，他向公民團體及支持者道歉。

賴清德「尊重接受人民決定」

賴清德表示，這是一堂實踐民主的公民課，也是民主對話，大家一起為台灣站出來，更多公民開始關心、參與公共事務，公民的行動，也提醒著所有政治人物，必須時時刻刻尊重人民的意志，並且接受人民的監督。

賴清德說，台灣人民所做出的決定，民進黨應該尊重接受，其中展現的民意，不論是對憲政體制的堅持、對國家安全和民主秩序的憂慮，或是期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的心聲都是執政者責任；未來要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。

藍：未彰顯高度 總統失格局

對於賴清德僅向投入罷免的公民團體與支持者致上歉意，國民黨發言人楊智伃表示，賴清德依然深陷權力迷思，當了一年多的黨主席，卻始終無法成為一位真正的總統；他對中南部災情不聞不問，對普發現金救命錢視若無睹，對關稅戰衝擊無動於衷，王世堅說要送民進黨立院黨團總召柯建銘一包「擦擦屁股滾蛋」的衛生紙，其實應該送給賴清德本人。

國民黨智庫副執行長凌濤說，賴主席的發言沒有抓緊最後的浮木，反而退回最小的賴系掌門人，沒有彰顯總統的高度，沒有執政黨的反省，自失格局。