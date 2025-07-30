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謝長廷：大罷免後應修補裂痕解決困局 而非把台灣資產變負債

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府資政謝長廷。圖／聯合報系資料照片
總統府資政謝長廷。圖／聯合報系資料照片

總統府資政謝長廷今天在臉書表示，大罷免後，最終解決還是政治力，在台灣可以成為政治領袖者，都是台灣的精英，相信也對台灣前途有責任感和夢想，應該誠懇自省發揮智慧，修補裂痕、解決困局，而不是把台灣的資產變成負債，留給下一代負擔。他今天讀了日本新聞工作者、作家野島剛「朝野應修補政治裂痕，避免國際社會認定台灣民主失能」一文，深有同感。

野島剛文中提及，雖然行動最終未能達成預期目標，但它也給3個主要政黨敲響了警鐘。民進黨需要正視現實，不再把希望寄託於選舉以外的結構逆轉；國民黨也不能因罷免未通過而自滿，必須正視社會對其作為的普遍不滿；而民眾黨則更需重新思考自身定位，避免陷入邊緣化。距離2026年的地方選舉還有一年半，這應是一段修補政治裂痕的復原期。台灣需要的，或許不是再一次的政治動員，而是制度的冷靜重建。朝野應回到政策與治理的討論上，找回民主社會中最基本的對話與共存能力。

謝長廷指出，大罷免投票後，台灣社會一切照常，沒有衝突或紛爭，代表民主已經成為我們生活的一部，從台灣整體看，民主更深化更成熟，不比世界任何先進國家遜色，這是全體台灣的共同資產，感謝曾經參與的所有人，不管立場如何，對更成熟更進步的民主都有貢獻。

謝長廷說，更重要的是怎麼讓這共同辛苦建立的民主的制度可以運作，成為台灣人民邁向幸福的助力，而不是失能癱瘓，拖累台灣前進的腳步，成為共產專制國家宣傳嘲諷的笑柄。有人建議修改憲法，但依現在的中華民國憲法，修憲是超高難度，目前狀況根本不可能，最終解決還是政治力。

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罷免 謝長廷 中華民國憲法

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