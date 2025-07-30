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賴清德續挺823罷免 凌濤指「內外交迫」：剛愎性格一覽無遺

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨主席賴清德表示，面對823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行。國民黨桃園市議員凌濤（圖）感嘆，賴沒有彰顯總統的高度，反而退回最小的賴系掌門人，自失格局。圖／國民黨提供
民進黨主席賴清德表示，面對823罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行。國民黨桃園市議員凌濤（圖）感嘆，賴沒有彰顯總統的高度，反而退回最小的賴系掌門人，自失格局。圖／國民黨提供

首波大罷免皆未通過，兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，他要承擔所有批評，面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文感嘆，賴沒有彰顯總統的高度，也沒有執政黨的反省，反而退回最小的賴系掌門人，自失格局。

凌濤表示，從賴清德的發言裡可以窺見，726的結果並無警醒，更無反省，反而油門一路催到823，指示代理秘書長繼續搞大惡罷，要再一次與台灣人民對決，剛愎的性格一覽無遺。

凌濤表示，賴清德言稱「向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意」，證實他上任以來最大的問題是，已自我矮化成非台灣全民的總統，「而是民進黨及青鳥側翼的領袖」，賴總統難道不應該為台灣整整耗費一年的資源、救災失能、不思經濟民生，向全民鄭重道歉嗎？

凌濤也說，令人訝異的是由何博文代理秘書長、內閣像是經濟部、衛福部、內政部、教育部首長等外界咸認需撤換卻穩如泰山，未做調整，最大的原因恐怕就是「賴清德沒人了」，不僅是人才庫缺乏，也是賴清德已沒有多的信賴自己人可以任命。

凌濤表示，被推上去處理823的何博文讓全民充滿問號，此時此刻台灣人面臨風災、關稅的內外交迫，我們執政黨的要務是派何博文繼續搞823大罷免嗎？才一年時間，賴總統內外交迫，連人才都匱乏，恐怕窮途末路。

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