大罷免遭否決 台教會指「結果非終點」：罷免結果非公民主張親陸

726大罷免全遭否決，台灣教授協會今天表示，這次投票結果絕非終點，是覺醒公民推動台灣民主進入另一個階段的開始；罷免方未能成功，絕非台灣整體民意的大轉向；原有泛藍選區的選民表達對罷免案的意向，不是公民主張親中。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。台灣教授協會（台教會）29日透過新聞稿表示，罷免與一般選舉投票性質不同，罷免投票在單一選區制度下，試圖翻轉原有政治版圖，是極為艱鉅的任務，過去對民代的罷免也鮮少成功。

台教會表示，由於罷免團體往往並非原有特定組織的成員，卻能透過自主性的運動，在許多藍大於綠的選區，成功達成第二階段罷免的門檻，已相當不容易。相較於國民黨試圖提出的罷免案卻沒1件成案，這次能在如此多選區舉行罷免投票，已讓許多人跌破眼鏡。

台教會說明，這次投票結果絕非終點，這股公民關注民主憲政體制的力量，未來如何在台灣發展，對台灣的未來產生何種影響，將是覺醒公民推動台灣民主進入另一個階段的開始。

台教會強調，民主選舉應尊重選民的選擇，投票結果固然是罷免方未能成功，但絕非台灣整體民意大轉向。如何向國際社會清楚解釋大罷免投票結果的意涵，應是政府責無旁貸的工作。