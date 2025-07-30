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賴清德為罷免失利向罷團致歉 翁曉玲轟：應為撕裂社會道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
726罷免投票，無藍委罷免案通過。身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨中常會上，向所有投入的公民團體與支持者致歉。圖／民進黨提供
726罷免投票，無藍委罷免案通過。身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨中常會上，向所有投入的公民團體與支持者致歉。圖／民進黨提供

726罷免投票，無藍委罷免案通過。身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨中常會上，向所有投入的公民團體與支持者致歉。國民黨立委翁曉玲表示，賴清德應為撕裂台灣的大罷免，向全體國人致歉，向罷團致歉根本是本末倒置。

賴清德今在民進黨中常會表示，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾。民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意；面對未來，要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。

針對賴清德說法，翁曉玲表示，大罷免大失敗，賴清德身為國家的領導人，放縱甚至在後面主導這次撕裂台灣社會的大罷免，本來應該向全體國人道歉。大罷免明顯撕裂台灣社會，這不是賴清德口中的台灣團結。面對這樣的結果，賴清德不僅應該謙卑向台灣社會表達歉意，且要坦承很多地方是做錯的，「民主不能夠任由政治霸凌」。

翁曉玲批，可是賴清德不僅不向台灣社會道歉，反而是向那些不分青紅皂白發動罷免的公民團體致歉，這是本末倒置，賴清德政府本來就應該要為大罷免失敗負起政治責任，動用行政資源協助這些罷團，四處宣講。這次結果代表台灣民眾有智慧，眼睛是雪亮，就是不同意大罷免。

翁曉玲呼籲，賴清德應趕快回歸正軌，好好治理國家，災民亟待救援，又有關稅衝擊，再不回到正軌治理，台灣會愈來愈糟糕。

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