快訊

以色列否認加薩飢荒！英法揚言承認巴勒斯坦國 川普風向變了

客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

不只賴總統訪美過境受阻 外媒曝防長顧立雄6月赴華府突遭取消

柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 王鴻薇：發財夢成笑話

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
大罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。圖／聯合報系資料照片
大罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。圖／聯合報系資料照片

罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。國民黨立委王鴻薇在臉書上說，原本還以為是假消息，沒想到柯總召真的拿大罷免去註冊商標，如今「大罷免破功，發財夢碎了」，商標轉眼成笑話。

媒體人謝寒冰早上在臉書公布一份商標註冊文件顯示，柯建銘於114年6月5日提出商標註冊申請，註冊商標名稱為「大罷免大成宮」，申請地址登記在台北市中正區青島東路3號3樓。

王鴻薇在臉書上說，看到網路上說柯建銘把「大罷免、大成宮」拿去做商標註冊，原本還以為是假消息，沒想到柯總召的大罷免其實是門政治大生意，柯總召本人真的去註冊商標，而且涵蓋商品不是一般競選文宣如面紙、海報、原子筆而已，竟然還包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷等。

王鴻薇酸說，「是怎樣？連刷牙、刷睫毛、穿鞋都要唸咒語是嗎？」結果大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話。

大罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。圖擷自經濟部智財局商標檢索系統
大罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。圖擷自經濟部智財局商標檢索系統

編輯推薦

罷免 柯建銘 王鴻薇

延伸閱讀

王鴻薇嗆「就是辦高虹安、林姿妙」才升官 法務部長：我不接受

賴清德傳被拒過境紐約取消出訪 王鴻薇：非常不禮貌

延會到831被批 王鴻薇：民進黨只想放暑假 無視人民痛苦

追殺柯文哲、黃呂錦茹檢察官全升官 王鴻薇批：司法大迫害大升官

相關新聞

柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 王鴻薇：發財夢成笑話

大罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。國民黨立委王鴻薇在臉書上說，原本還以為是...

不同意大罷免被說失敗 曹興誠：怪沈伯洋更沒天理

反共護台志工聯盟召集人曹興誠在大罷免失利當天聲稱，第二階段連署31比0就已經贏了，大罷免沒有輸。他今天再度在臉書指出，說...

大罷免失敗「普發1萬」成矛頭 吳思瑤：政院可更果決

首波罷免投票失利，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今在Yahoo「齊有此理」談到失敗原因，被問及普發一萬是不是罷免失敗主因？吳...

726罷免失利後首露面 蔡英文：仍需相信是推動民主一大步

726罷免全軍覆沒，前總統蔡英文今首度在罷免後露面，致詞雖未提「罷免」二字，不過她說民主路上，有時候會遇到挫折與失望，但...

大罷免戰敗⋯賴清德團結十講也取消？綠營：專注救災

賴清德總統「團結十講」其中一講原訂到花蓮，不過當時遇到颱風將來襲而取消，如今首波大罷免已結束，對於賴總統是否還會在花蓮演...

林右昌為罷免失敗請辭 國際橋牌社導演：欣賞盡力而為態度

民進黨秘書長林右昌為大罷免結果請辭，《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書表示，林右昌從一開始就不主張大罷免是好的政治行動，林並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。