柯建銘申註「大罷免大成宮」商標 王鴻薇：發財夢成笑話
大罷免大失敗，民進黨團總召柯建銘被發現早在6月就申請「大罷免、大成宮」註冊商標。國民黨立委王鴻薇在臉書上說，原本還以為是假消息，沒想到柯總召真的拿大罷免去註冊商標，如今「大罷免破功，發財夢碎了」，商標轉眼成笑話。
媒體人謝寒冰早上在臉書公布一份商標註冊文件顯示，柯建銘於114年6月5日提出商標註冊申請，註冊商標名稱為「大罷免大成宮」，申請地址登記在台北市中正區青島東路3號3樓。
王鴻薇在臉書上說，看到網路上說柯建銘把「大罷免、大成宮」拿去做商標註冊，原本還以為是假消息，沒想到柯總召的大罷免其實是門政治大生意，柯總召本人真的去註冊商標，而且涵蓋商品不是一般競選文宣如面紙、海報、原子筆而已，竟然還包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷等。
王鴻薇酸說，「是怎樣？連刷牙、刷睫毛、穿鞋都要唸咒語是嗎？」結果大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話。
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