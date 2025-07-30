不同意大罷免被說失敗 曹興誠：怪沈伯洋更沒天理

反共護台志工聯盟召集人曹興誠在大罷免失利當天聲稱，第二階段連署31比0就已經贏了，大罷免沒有輸。他今天再度在臉書指出，說大罷免失敗，他不同意，大罷免讓大家看到上百萬台灣人的正氣和勇氣，知道「台灣是台灣人的台灣」。曹也說，這次大罷免運動中，突出的最卓越人物，就是民進黨立委沈伯洋，批評沈伯洋沒有天理。

曹興誠指出，沈伯洋是大學犯罪學教授，民防和情報戰的專家，英文絕佳，學養口才都是一流。難得的是，他謙沖平和，善於溝通，任勞任怨，而且極其勤勉，是這次大罷免真正的領軍人物。

曹興誠說，中共對沈伯洋恨之入骨，所以發動所有在台灣的文宣走狗，對沈進行排山倒海的攻擊。讓人詫異的是，現在民進黨內竟然也有人對他進行人身攻擊，不排除民進黨內有人在分化本土團隊。

曹興誠表示，有人為了分化民進黨和罷團，說大罷免如果成功，可能形成什麼「曹流」，極其可笑。「曹流」意味著他會去爭權奪利，但他對權力毫無興趣。

曹興誠指出，他和沈伯洋在大罷免運動中，從來沒有想到權力，就只是支持而已。絕對尊重各地罷團的自主性。有人說這次罷免如果集中在幾個選區，可以避免全部失敗，講這種話的人不了解，各地罷團都是自動自主自發的，誰有權力叫某些罷團停止罷免他們選區的立委，轉去支持其他選區的罷團？

曹興誠說，又有人批評，抗共保台的文宣失效，那是事後諸葛亮，放馬後砲。二階造成31:0 的成績，靠的就是「抗共保台」的號召，那是團結大家，創造同仇敵愾的成功因素。

曹興誠表示，罷免沒有成功，是國民黨全面攻擊民進黨的策略奏效。例如國民黨說罷免是賴清德要獨裁，幾乎沒看見民進黨對這個攻擊有任何有力反擊；反倒是他跳出來，指出民進黨沒有獨裁的DNA。

曹興誠指出，「雜質說」造成藍白支持者的憤怒，也是他出來辯解，說雜質不是罵人；罵人的話應該用「人渣」，雜質指的是思想的錯亂，不是指人。現在民進黨內有人想把罷免失敗歸咎給沈伯洋，實在太沒天理，不知是何居心？

曹興誠說，罷免是愛台護國的義舉，參加的、支持的，都值得尊敬，不需要被檢討。不跳出來抗共護台，開始就冷言冷語，事後還要說三道四，這種人不配享受台灣的民主自由。

曹興誠表示，國民黨為了逃避罷免，不惜請出「把粗話當文化」的館長來助選，百年大黨可說連臉都不要了。反觀民進黨的文宣還是四平八穩，溫良恭讓，比百年大黨還要「望之儼然」。所謂穿西裝的打不過穿草鞋的，穿草鞋的打不過光腳丫的；國民黨光著腳丫不要臉，這就是他們守住席位的真正原因。