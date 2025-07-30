大罷免失敗「普發1萬」成矛頭 吳思瑤：政院可更果決

首波罷免投票失利，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今在Yahoo「齊有此理」談到失敗原因，被問及普發一萬是不是罷免失敗主因？吳思瑤坦言，認同行政院可以更果決，在政策上不要前後讓人覺得「到底是怎樣」，訊息明確會給社會清晰方向，方向感很重要。

吳思瑤表示，這次罷免投票非一般選舉，民進黨要檢討動員不足，民進黨一開始保持相對安全距離，避免落入政黨對決，但一開始判斷錯誤的話，採取從旁協助，到後面就會覺得力道不足。吳說，眼前就是823，民進黨完全就要走在最前面，不能再重蹈覆轍，也會來不及。

至於外界要求民進黨團總召柯建銘下台負責，吳思瑤說，要再強調這是事後論，這也是兩件事，如果以大罷免沒有大成功，就抹殺總召這麼多年領導黨團貢獻，是不公平的，確實是可以檢討，但不該簡化至柯總召一個人的問題。

吳思瑤談到內閣團隊是否該改組，她說，不管換不換人，應該要有的改良就是「把政策話語權搶回來」、「多發政策好球」，而不是都在防守戰，行政院有好的幕僚團隊，要發好球，「我也想好球可以進攻。」

至於普發一萬，吳思瑤無奈笑說，「可以更堅定」，行政院跟立法院黨團溝通沒有不良好，但她認同行政院可以更果決，政策上不要前後讓人覺得到底是怎樣，訊息明確會給社會清晰方向，方向感很重要。

吳思瑤認為，同意內閣要大幅調整，但不是人事，而是做法要調整、方向明確，寧可前端討論時，分析清楚各種情況，定點後就往那邊走，「定錨很重要」，不否認有幾度政策變來變去，身為擁護者也會希望可以更明確。

關於人事方面，吳思瑤也坦言，如果有好的名單會私下建議，但訴求還是政策要修正、發言更精準。只是現在風災、關稅等議題多，如果現在更新人事，接任者必需要馬上上手，完全沒有緩衝時間。