726罷免失利後首露面 蔡英文：仍需相信是推動民主一大步

726罷免全軍覆沒，前總統蔡英文今首度在罷免後露面，致詞雖未提「罷免」二字，不過她說民主路上，有時候會遇到挫折與失望，但必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進一大步，「無論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課。」

今年適逢前總統李登輝逝世5周年，李登輝基金會及資策會、國立台灣圖書館共同研發及策展，為期2年的數位李登輝特展。蔡英文今受邀出席，致詞說特展以李登輝過往思想與資料為基礎，推論他的選擇與價值，進而模擬出來的答案，這些答案或許能給他們很多啟發，思考如何因應這個時代的挑戰。

蔡英文說，每一個時代的台灣人都有屬於自己的挑戰，在李登輝的年代，有野百合運動捲起巨浪、推翻威權，也有終止動員勘亂時期，舉行台灣第一次總統直選的改革，為台灣民主政治展開新頁，而這一代則是面對如何透過擴大公民參與，讓人民聲音成為民主最關鍵的一部分，進而深化、精進民主制度，守護得來不易的民主與自由；台灣民主路上，從來都不是一帆風順，而是在諸多的挑戰中，凝聚團結力量，才一步一步地開展出來。

「無論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課」，蔡表示，在這條民主路上，有時候會遇到挫折與失望，但大家必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步，她再一次謝謝這段期間，在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友，這也證明了台灣民主不是空泛的口號，而是深深扎根在人民的日常與選舉之中。

蔡英文也說，如果在實踐民主的過程中，大家有一些疑問、焦慮或者是懷疑，或許可以到特展來與這位民主先生2.0分享、思考公民參與意義，探索自己對台灣的民主可以做些什麼，希望藉由這個展覽，能重新回想起李登輝曾經說過的推動民主化是長期的工程，相信世世代代的台灣人都會繼續為台灣的民主自由、團結一心，並兼容性，讓我們走進展覽，也走進台灣與民主的過去，與未來重新聚集勇氣，共同面對台灣下一個階段的考驗。