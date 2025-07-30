大罷免戰敗⋯賴清德團結十講也取消？綠營：專注救災

賴清德總統「團結十講」其中一講原訂到花蓮，不過當時遇到颱風將來襲而取消，如今首波大罷免已結束，對於賴總統是否還會在花蓮演講，綠營民代表示尚未收到消息，目前中南部雨勢大易致災，中央專注救災比較好。

賴清德上任一年多，除了視導國軍外，沒有在花蓮公開行程，在罷免前傳出團結十講要在花蓮舉辦，讓藍營批評，賴總統上任第一次到花蓮，不是為了傾聽民意、解決問題，而是來「團結十講」，甚至是閉門會議；綠營則十分歡迎總統到訪，但最後以颱風來襲為由取消演講。

針對賴清德是否再來花蓮演講，花蓮縣民進黨議員胡仁順說，地方黨部、議員都是被動接收訊息，目前沒有接獲總統府方的消息，總統演講開放給地方四大社團參與，包括扶輪社、同濟會、獅子會、青商會，沒有硬性規定民代參加；不過現在中南部豪大雨，中央現在專注於救災，演講可能暫時不會進行。

花蓮縣民進黨議員張美慧指出，團結十講舉辦與否需看總統府安排，上次賴總統來演講座位數有限，沒有強制規定民代參加，而總統來關心地方什麼形式都很好，不一定是演講活動。

花蓮縣議會國民黨黨團發言人吳建志說，賴總統上任後都在政治鬥爭、操作，自己的「本命區」台南災後還沒復原，雨勢現在還未停歇，應該要趕快去救災，不要再想演講，應該要用行動回應人民的期待。