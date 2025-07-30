林右昌為罷免失敗請辭 國際橋牌社導演：欣賞盡力而為態度

民進黨秘書長林右昌為大罷免結果請辭，《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書表示，林右昌從一開始就不主張大罷免是好的政治行動，林並沒有因此而不扮演好本職上協同的角色。林右昌表現出來「即使如此，還是盡力而為」的態度，他也欣賞。

汪怡昕表示，這一篇是他唯一一篇評論大罷免的文，不喜勿噴。他不說大勢，因為他沒那個高度，而且網路上有很多專家、高人、偉人、大戰略家，輪不到我這個咖說三道四。主要是看到林右昌秘書長辭職負責一事，有感而發。

汪怡昕表示，看到這邊以為他要開始罵賴清德總統的人，可以離開了，他沒有要罵總統。「我知道很多大罷過程中檯面下的事，我沒有想寫，反而我想提醒，如果要為台灣好，有些人真的不要有那麼多私心算計！」

汪怡昕說，他沒有要幫林右昌抱屈，林右昌做為一個政治工作者的局勢判斷者，從一開始就不主張大罷免是好的政治行動，當然林並沒有因此而不扮演好本職上協同的角色。過程中林也因為這個看法屢遭炎上，數次上新聞。「這是他一個人的態度嗎？我想應該不是。」

汪怡昕表示，他做為一個旁觀者，對林右昌的判斷是欣賞的，而林表現出來「即使如此，還是盡力而為」的態度，他也欣賞

「當然，他引咎辭職，我也認為合理。」汪怡昕說，因為在政治倫理上，有功不攬，有過要扛，是一個合格的政治工作者該有的素養。扛責沒有對錯，這是政治專業工作者的職業守則。怪嗎？不怪，這是政治訓練很古典的原則，藍、綠、白、黃都ㄧ樣！相較一些新生代政治幕僚有功就搶，有過靠腰的素質，很唏噓。「他很利落的辭，沒有抱怨，我認為很專業」。

汪怡昕指出，不談政治只談個人，他對林右昌市長（他還是習慣稱他為林市長）有感恩之情，不管是他在做歷史實境作品還是國際橋牌社，林市長是為數不多，和他沒交情下還願意力挺和推薦的一位奇怪政治人物，「因為幫我沒好處」。

汪怡昕說，他有問過林右昌的幕僚為什麼？林幕僚：「市長覺得你們做這些事很不容易，該支持」。汪：「可是有些政治派系覺得我們史觀不正確，還會躲很遠甚至落井下石！」林幕僚：「市長說，什麼是政治正確？最不正確的是，我們假裝什麼事都沒發生，或只會等風向、看風向辦事騎牆！」

汪怡昕說，從2017以來，《台灣記憶ip 》的作品，林市長都會全力的協助和推薦，雖然我其實只見過他一面，沒他的line也沒手機，林右昌見到他應該也不太認得他。而且，他沒幫林右昌助選過，沒拿過基隆的標案，不是政治中人，更不是任何政治派系的友人！所以他到現在還是不太知道林右昌為什麼願意在風向紊亂，沒有好處的時候就願意支持國橋？

汪怡昕表示，他認識很多政治人物，但，林市長是少數讓我印象深刻的政治人物中「完全沒交情的朋友」。

汪怡昕說，現在寫這篇為什麼？沒為什麼，有感而發罷了！也許是他覺得，政治不會只有算計，還有一個人正常該有的樣子吧！現在發這篇其實很白目，「因為應該趁他當高官的時候發，但，我就土人無所謂。林市長，這篇算是遲來的感謝吧！」