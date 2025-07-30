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再批沈伯洋戰犯 游盈隆：民進黨力挺大罷免站在歷史錯誤一邊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

大罷免，大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆繼昨天抨擊立委沈伯洋是「民進黨之恥」後，今再說重話表示「沈伯洋還要被縱容到幾時？」游盈隆也說，大罷免是一個魯莽的、盲動的、不經大腦思考的政治行動，民進黨力挺大罷免是站在歷史錯誤的一邊。

游盈隆昨表示，這次大罷免一敗塗地，社會天翻地覆，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，但沈沒有閉門思過，還繼續出來大放厥詞，一點點責任感都沒有，沈伯洋是民進黨之恥。

游盈隆今再於臉書表示，沈伯洋顯然不打算閉門思過，據悉，近期他還將到處招兵買馬，繼續搞大罷免，同時要求民進黨撩更深，接管823第二波大罷免，儼然大罷免前線指揮官。

游盈隆說，他從不針對個人進行嚴詞批判，誠如昨天一位臉友所說。昨天寫「沈伯洋是民進黨之恥」，除了用重話提醒沈伯洋，更想喚醒已嚴重陷入「團體思考]」(Groupthink)的民進黨權力核心。民進黨現在採取的「衝突導向」執政路線是不當的、錯誤的、過時的、注定失敗的。必須猛回頭，重回和解導向的執政方略，才能讓台灣重新回到正確的歷史發展道路。

他指出，30年前，他為民進黨提出一份「社會大和解」的完整論述，其中有兩段話，值得再提出來供大家參考。何謂衝突導向的運動策略?簡單地說，這種運動策略將政治競爭看做一場極端的「零和遊戲」，贏者全拿：政治行動者之間的關係是一種「誰打倒誰」的關係，推到極端就是「勢不兩立」、「不共戴天」的關係。這種政治遊戲的本質是衝突，其過程自然是緊張且嚴重對立的。

其次，和解導向運動的基本精神在凝聚島內一致對外的堅強共識。其出發點是肯定每一個島上住民及其子孫普遍的、不可剝奪的生存發展權利。在這樣的觀點下，政治競爭不再是極端的零和遊戲，或甚至可以是「非零和遊戲」。這種政治遊戲的本質是合作，過程是良性競爭，緊張但無嚴重的對立。

游盈隆說，哪一種執政方略與路線較好、較適當、較契合台灣整體利益？大家可以想一想。

游盈隆指出，民進黨與大罷免的關係，已經發展成「你泥中有我，我泥中有你」的超緊密關係，任何試圖要撇清民進黨在大罷免大失敗的責任，都是徒勞無功的，只會被看破手腳。

游盈隆說，這當中，民進黨立院黨團必須負最大的責任，因為民進黨立院黨團是大罷免風暴的起源，柯建銘、沈伯洋是首要戰犯，從犯還有一籮筐，族繁不及備載。而民進黨中央基本上是在半推半就下，被拖下水，平白惹了一身腥，但難免還是要被社會究責，在下次選舉付出慘痛代價。

游盈隆表示，最後，他要沉痛地說一句，大罷免是一個魯莽的、盲動的、不經大腦思考的政治行動，民進黨力挺大罷免是站在歷史錯誤的一邊，「請停止愚弄我們無辜的、善良的、可親可愛的廣大民進黨支持者和台灣人民」。

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大罷免 民進黨 游盈隆 沈伯洋

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