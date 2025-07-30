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大罷免餘波 劉和然喊話卓榮泰「別再天人交戰」該撥的錢快撥

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北藍委挺過第一波大罷免考驗，扮演新北隊長的侯友宜是關鍵角色，副市長劉和然也透過助講等方式助攻。本報資料照片
新北藍委挺過第一波大罷免考驗，扮演新北隊長的侯友宜是關鍵角色，副市長劉和然也透過助講等方式助攻。本報資料照片

新北市副市長劉和然在第一波大罷免戰為藍委助講，強化與黨的連結，也衝高聲量。劉近期頻對中央喊話，主打回歸民生，他喊話，卓榮泰別再天人交戰，該撥的錢，請趕快撥。

劉和然說，大罷免遍地烽火過後，新的民意已經產生，中央該聽見地方的聲音，新北升格十幾年，人均預算卻墊底，此次財劃法修正的374億，對市民非常關鍵，行政院還統刪新北一般性補助款30.44億，社福補助，孩子的營養午餐、長輩的照顧怎麼辦？卓榮泰別再天人交戰，該撥的錢，請趕快撥。

除了關注財劃法、一般性補助款，劉和然也關注中央對普發現金1萬元進度。劉和然說，「這不是喊口號，是立法院通過的決議」，中央不要再拖，要順應民意、回歸民生，盡速普發1萬元現金給人民。

新北6位國民黨立委都面臨罷免考驗，第一波有5位在7月26日投票，全都挺過，其中被視為最危險的葉元之也保住。據了解，在投票最後關鍵時刻，市長侯友宜傾全力搶救葉元之，除了陪站路口、車掃、到夜市請託，親侯人士透露，侯市長聯繫黨內議員協助，盼能發揮黨內組織優勢，民眾黨支持者也助一臂之力，助葉挺過罷免難關。

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