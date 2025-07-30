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王義川稱台中人在意錢 游淑慧：怪東怪西最不該檢討選民

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

大罷免726全數未過關，民進黨立委王義川日前稱普發1萬元左右選情，甚至直指「台中人非常在意錢」引爭議。國民黨議員游淑慧批民進黨大罷免大潰敗，講任何話自我安慰或安慰支持者無可厚非，但最不該「檢討選民」。

游淑慧也引用當年民進黨前立委段宜康說「我可以假裝尊重選舉結果，但是我無法假裝我不鄙視這些選民」；還有民進黨新北議員戴瑋珊稱「就是被一萬塊買票」。游淑慧說，如果是受一萬塊影響，一定會有更多年輕人出來投票，而中間選民或較不關注政治的民眾，確實沒有出來投票。

游淑慧也在臉書提到，反罷成功的國民黨沒有驕傲自滿，反而是不斷呼籲傷痕修復；不過惡罷失敗的民進黨和聯電創辦人曹興誠卻依然怪東怪西，民進黨更怪選民被1萬元政策給「買」了。

游淑慧說，曹興誠的惡人先告狀、藍綠都怪，以為先罵先贏大家就忘了怪他。「如果曹興誠和賴清德都否定民主的機制、人民的選擇，勸你們還是不要來碰政治」，要想找出雜質、賣國者、假與惡，「或許你們在家先照照鏡子，就能找到了」。

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民進黨 大罷免 游淑慧 國民黨

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