【專家之眼】罷免案要角 誰基於事實行動？

人們應該會想當然爾地以為，號稱有史以來最大罷免活動，相關各方都是在深思熟慮、資訊充足下採取行動。但事後看來，除了籌畫者基於黨派利益，最後也只是在賭一把外，觀察這次罷免活動其他參與者的言行，讓人不禁好奇：誰基於事實，而非偏見行動？

之所以有大規模罷免，最重要理由非抗中保台莫屬，可是執政黨鋪天蓋地抹紅，目的是為了避免被監督制衡。理論上，外媒不接政府標案，可以避免台灣內部政治影響，國人也比較容易相信，但不少有利於政黨「出口轉內銷」的著名外媒，報導此次是針對「親中」立委的「大罷免」，還有人稱「台灣的公民勇氣應啟發所有民主國家」、「可謂今年全球最重要選舉（l'élection）」，並觀察到罷免過程中，公民團體的脆弱：有人的汽車被焚燒、遭網路騷擾，甚至面臨暴力恐嚇云云。

台灣人民多數看法與之不同。用投票結果告訴外界，這次罷免，是一個企圖逃避監督的政府敘事。可是等罷免結果確定後，外國勢力卻還是要把抹紅想像放在對兩岸局勢預測上：堅稱中共會為結果感到高興，或使他們對台滲透工作可能會進一步有所斬獲。

我們不是中共，無權代替發言。但該指出的是，假設中共真的關心台灣此次罷免結果、認為可能影響兩岸局勢，投票前兩日就不該出現我跆拳道代表隊在德國世大運拿下銀牌，但遭到大陸人士試圖搶奪選手的教育部長賀電，與台媒口角事件，即便此事可解釋成個案，但隔天中共在重要官媒刻意刊載情況說明時，又沒展現比較新的立場。

而猜測對台滲透工作可能會因罷免案失敗進一步有所斬獲，也應基於一定事實判斷。但無論是從兩岸開始交流後，政治認同持續背離的趨勢，乃至於陸委會近年調查數據，均無法得知外國勢力的判斷基礎。

政治認同持續背離趨勢長期存在就不用說了，且看陸委會今年5月公布的最新民調：超過8成6民眾不認同共軍機艦在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線；近8成不認同中共在國際場域強調「台灣問題」是中國內政，並要求其他國家遵守其所謂的「一個中國原則」的作法，及不認同中共說台灣前途在於國家統一。逾7成3不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商等。只要長期關注該會民調，就會知道上述數字僅是延續近年調查趨勢：台灣人民壓倒性支持賴政府作法、對中共反感。既然如此，外國勢力有什麼根據稱罷免案失敗可以使中共滲透台灣有斬獲呢？

或許又是賴政府另方面的宣傳成果。賴執政以來重覆告訴國人，中共處心積慮對台進行滲透及間諜活動。甚至連職司交流的海基會，也很閒到關心國安領域，自主調查自2024年1月至今年6月，中國大陸間諜滲透台灣案例。然而，賴政府未解釋中共長期對台滲透，為何最近特別有效？也沒區分起訴與定案量。如果了解之前檢方依反滲透法大張旗鼓起訴里長赴陸旅遊，到後來無罪比例，外國勢力上述說法，只能彰顯被人牽著鼻子走的程度。

而在執政黨善用黨政司法工具前提下，多數人民好不容易在罷免案上表現了自己的看法。當初活躍罷免的顯要人物，除了有些已表態放棄第二波罷免外，值得一提的，是有人在「致歉」之餘，稱沒有聽過反對黨立委們的獨立意見、甚至連黨鞭或黨主席的見解也沒聽到過，並在最後稱「國家真的需要健康的在野黨！」在小小台灣這麼鋪天蓋地的往來交鋒宣傳下，要了解唯有執政黨才有大權力需要被監督、國家需要健康執政黨的道理、以及不同陣營講了什麼，竟然是那麼難的事。更讓人疑惑，沒聽到對方主張就採取行動，有多少人是認真成熟公民？

綜上言之，此次罷免活動，除了應該可惜於國政空轉，虛耗時間資源外，也讓人警覺到，還包括外部勢力被牽著走的程度，以及過去公民教育是否出了問題：植基於個人主義的公民活動，有沒可能為了私利不顧公益？而在大家好像很認真地參與公民活動時，有多少人具備了解不同陣營說法的獨立思考能力？這是下次還想參與公民活動者，必須先思考的問題。