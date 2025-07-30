【專家之眼】天意？為什麼賴清德認為大罷免會大成功？

可以確定的是，大罷免的結果，完全出乎賴清德的所料，否則，他不需要如此大費周章。那麼，賴清德是怎麼計算的呢？

賴清德急於擺脫朝小野大的局面，這可以理解。畢竟在朝小野大的架構下，除非妥協，否則，什麼事情也做不了，甚至危及2028的連任之路，要真是這樣，問題就大了。如果不用妥協，有什麼方法可以擺平路上的障礙呢？看來，只有改寫國會版圖一途，那就是罷免國民黨籍立委，而且，機會不是沒有，畢竟，立委陳柏惟、高雄市長韓國瑜都有慘痛的經驗。

美麗島電子報在今年2月公布的國政民調就指出大罷免並不得民心，認為此舉對台灣弊大於利的人（56.8%）遠多於利大於弊的人（32.2%）。又根據台灣民意基金會在7月14日發布的民調，在罷免區有47.7%的民眾表態將投「不同意罷免」，只有36.9%的民眾將投「同意罷免」，看來，反對的聲音遠大於贊成的聲音，既然這樣，為什麼賴清德不回頭？莫非他的算盤跟別人打的不一樣？

看來，賴清德以及其支持者並不相信美麗島和台灣民意基金會的民調結果，反而認為它們都是假民調，目的是在帶風向，否則，民進黨內部，例如鍾佳濱不會預測罷掉 10 席、林楚茵不會預測罷掉 11 席、林俊憲預測能破10席。

事實上，賴清德並非在賭一把，確實是有機會的。賴清德的算計：1、就基本盤而言，綠營支持者的人數遠大於藍營支持者的人數。根據台灣民意基金會今年7月15日公布的民調顯示，在台灣主要政黨中，民進黨的支持度達到36.5%；而國民黨的支持度只有21.5%（，民眾黨只有11.5%，即使藍白聯手也輸給綠營）。

2、歷來，國民黨的支持者都比較冷漠，即使支持，也不一定會出來投票。要是天氣又不好，那麼，出來投票的動機就會更弱；相較之下，民進黨的支持者則幾乎捨了命也會出來投票。一消一長之間，即使是在國民黨的優勢地區，賴清德也認定，罷掉6席以上是沒有問題的，而全部罷免掉，也是有可能的，這是為什麼會推出大成功的口號的原因。

3、方便切割。萬一失敗怎麼辦？沒關係，因為那是公民團體的自發性行為，與民進黨無關，因此，作為黨主席的賴清德可以不需要負任何責任。

4、想辦法拉攏中間選民。推出公民團體當主角，民進黨宣稱沒有涉入，藉此可以影響中間選民。畢竟大家更願意相信所謂的客觀、中立人士，而不願意相信某一個政黨。既然，他們客觀中立，又是那麼自發，按照賴清德在他的臉書上的說法是：「回顧這一年多來，有許多公民挺身而出；在最後幾天，更有許多人不辭千里返鄉投票。這段期間，許許多多的人在大雨中彎腰收連署書，在豔陽下行腳發傳單，在下班後奔赴街頭，在假日時堅守路口。」想一想，這樣的畫面是不是很讓人感動！因此而同情、認同、支持所謂的「公民團體」的大罷免行動。

賴清德本來指望藉這次大罷免逆轉勝，沒想到遭到滑鐵盧。是天意嗎？