觀察站／不能阻戰被KO 賴主席不必負責？

民進黨在七二六投票前喊出「大罷免、大成功」，結果變成「大失敗」，也引發黨內外的「大究責」。但結果揭曉已經四天，僅有民進黨秘書長林右昌請辭，檢討深度及誠意都不足，黨主席賴清德今天如何表態負起責任，也成為各界檢驗指標。

依民進黨傳統，全國性選戰落敗，黨主席辭職已是慣例。雖然賴清德在上周六開票後宣稱「不是某一方勝利，也不是另一方失敗」，但首波大罷免出現廿五比○的一面倒局面，民進黨形同被ＫＯ，焉有黨主席不必負責的道理？

尤其，近日網路社群流傳今年三月由民進黨主席賴清德行文，函轉民進黨各縣市黨部主委會議結論，即民進黨各縣市黨部及全體黨公職服務處轉為挺公民的「民主連署站」，並協助招募訓練志工，以及協助公民團體的文宣、後勤及行政。這樣白紙黑字的介入大罷免，事後竟完全切割為「單純公民運動」，誰能信服？

民進黨該負的責任，也因為這個函文一目瞭然。但若這樣的全黨決策，竟要林右昌一人扛下，未免太不公平。林右昌宣布請辭後，妹妹也在臉書發文直喊「辭了也好，省得做到Ｓ被嫌到爆」，就可見對哥哥請辭一事感到不平。

至於其他被點名的「戰犯」如民進黨立院黨團總召柯建銘、立委沈伯洋，固然須為大罷免造成的社會動盪，負起應有責任，但柯建銘倡議大罷免之初，賴清德身為總統及民進黨主席，其實大可制止、急踩煞車，即可免去一場勞民傷財、乃至撕裂人心的選戰，可惜他聽不見外界再三的呼喊，甚至幫踩油門，最終以大失敗收場。

若要論起責任，權力愈大者，愈該負起更大的責任，比起柯建銘的倡議、沈伯洋的執行，未能及時拆解這場大罷免引信的賴總統，不更應該負責、道歉？

關於大罷免檢討，民進黨團幹事長吳思瑤連日聲稱「要讓子彈飛一會兒」，但現在最大的問題就出在，民進黨過去百花齊放，如今百花已變「乾燥花」，根本不見「子彈飛」。黨內沒有檢討的勇氣，開出第一槍的議員也草草刪文成了空包彈。這樣的檢討，到底能獲得什麼反省？