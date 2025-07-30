正國會、湧言會力挺賴卓體制 柯建銘、沈伯洋兩大戰犯被點名

大罷免大失敗，結果遠不如民進黨預期，綠營內部檢討風暴隨之而來。雖然包括正國會、湧言會都發聲力挺「賴卓體制」，但民進黨人士表示，目前沒有派系公開力挺大罷免發起人之一、民進黨立院黨團總召柯建銘，「黨內對最大戰犯的共識，其實很清楚了」，預計會是下一波檢討焦點。

此外，民進黨前副秘書長游盈隆批評，這次大罷免一敗塗地，社會天翻地覆，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，他如果是條漢子，是個有責任感和羞恥心的人，早就該在大罷免大失敗第一時間請辭不分區立委，戀棧只會繼續羞辱賴清德的智慧，繼續拖垮民進黨，對台灣也沒有任何一點好處，是「民進黨之恥」。

民進黨秘書長林右昌前天宣布已請辭，但仍難弭平黨內不滿聲浪。隸屬民進黨湧言會的新北議員李宇翔開出第一槍，除為林右昌抱屈，也喊話賴清德總統辭去黨主席專心治國，內閣與府院發言系統應總辭改組，別等到八月。不過，湧言會決策委員會決議，面對大罷免投票結果不如預期，全體黨公職應共同檢討、一同面對，全體將與賴總統、行政院長卓榮泰團隊一致，致力於守護人民和國家。

正國會派系領導人、外交部長林佳龍也在派系會議定調，國內外情勢動盪，應由賴清德續帶領民進黨，也讓卓揆持續領導行政團隊；至於屬正國會的林右昌已透過請辭黨中央秘書長負起政治責任，符合民進黨慣例。

針對黨內檢討氣氛，民進黨人士說，黨內泛賴系未全部在檯面上表態，但均以表達支持賴卓體制，黨中央權力基礎有穩住；不過，各派系替賴清德背書同時，卻沒人力挺柯建銘，耐人尋味。柯建銘近日也相對低調，未再公開發言。

對於被游盈隆點名批評，沈伯洋表示，與其說是誰要負責，倒不如檢討這段時間沒做到的事情，下一次要做到，這才是最重要的，否則隨便抓一個人然後請他下台，不但問題沒解決，八月廿三日第二波罷免投票還是會失敗，若「抓戰犯」會讓大家心情會比較好，就都罵他沒關係，但解決問題還是比較重要。