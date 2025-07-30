大罷免失敗怎負責 賴清德今常會表態

大罷免一席未過，重挫民進黨士氣，賴清德總統連日在官邸開會討論應對；民進黨秘書長林右昌前天表示已向黨主席賴清德請辭，政治責任是否到林右昌為止，賴清德在今天大罷免投票後首次民進黨中常會也將有定調表態。

據指出，今天中常會不只論及究責議題，賴清德也預計對八二三大罷免第二波投票，定調民進黨的態度。

罷團人士表示，未來新任黨秘書長首要任務，無非是趕緊修補與罷團的關係，且民進黨該怎麼打下半場大罷免，綠營黨公職至今三緘其口，賴清德如何究責、怎麼看待下一波罷免戰，都將牽動民進黨與罷團關係。

民進黨人士表示，賴總統向來是「民主萬歲」、非常願意負政治責任的態度；二○一八年底，民進黨縣市長選舉慘敗，結果一出爐，賴清德時任行政院長，便馬上率內閣總辭。這回雖然尚有公民團體同行，但民進黨在大罷免中仍扮演一定角色，賴清德也認同有人必須負起政治責任的想法，並已准辭林右昌，但關於他個人的黨魁去留問題，則尚未做最後決定，將在今天中常會掀牌。

民進黨人士指出，大罷免失利，當然衝擊以賴系為主幹的民進黨領導核心，但目前黨內派系對賴逼宮的氛圍並不強烈，黨中央權力結構不至於「傷筋動骨」。

黨內人士分析，目前親賴清德派系包括新潮流、民主活水、正國會、湧言會、綠色友誼連線在公開或是私下都表達了，願意支持賴清德與行政院長卓榮泰繼續領導黨政團隊。

該人士說，非賴最大派系「英系」雖然態度相對保留，但並未採取強力出擊態度，維持檯面上不與賴爭鋒的基本路線，其他如蘇系等對黨中央檢討力道就更弱了，少數像新北市議員李宇翔一度砲打黨中央，較屬個別意見。

該人士綜合分析，黨中央包括秘書長在內局部改組，賴清德留任黨主席，機會較高。

未來內閣改組，黨內意見兩極，部分意見認為應該等到第二波罷免後再通盤調整。