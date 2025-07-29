陳昭姿提綠白合是假議題 葉慶元：柯文哲一審判完就會放出來

國民黨考紀會前主委、律師葉慶元今日表示，針對民眾黨立委陳昭姿拋綠白合「3條件」一事，民眾黨前主席柯文哲一審判完就會被釋放，跟綠合作有限，「綠白合」是假議題。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等今在直播節目「志聖鮮思」，邀請葉慶元討論大罷免和綠白合議題。

陳昭姿拋綠白合須符合3條件，包括立即釋放柯文哲，接受國會改革法案通過的事實，加速通過延宕多年的代理孕母法案。對此，葉慶元說，陳提的是放柯文哲，其實是遲早的事，因現在柯被羈押理由是「案件調查中」，其帳房「橘子」還在海外，但如果等一審都調查完，即使判有罪，那也沒有其他羈押理由，判完就要放出來。柯文哲的語言魅力跟人格魅力都勝現任主席黃國昌，一旦放出來會有更大旋風，而柯絕對不會跟綠合作。因此現在拋綠白合，應是假議題，僅為陳昭姿個人意見。

針對大罷免，何志勇說，這次大罷免失敗有值得研究之處：包括立委選舉台北第八選區（賴士葆）、新北第八選區（張智倫）、桃園第五選區（呂玉玲）與第六選區（邱若華）、新竹市選區（鄭正鈐）再加上新竹市長選舉，這些都是2022、2024年選舉藍白皆有提名的選區，如將其藍白候選人得票數相加，加權今年罷免投票率計算後會發現，這次大罷免投票僅有新竹市選區與桃園第六選區，不同意票數大於上次選舉藍白總和。過去一年來在野盤勢變化不大，但整體藍白支持有稍呈負成長。

何志勇接著強調，此次大罷免不同意票達300多萬，占全體投票57.67%，已經接近過往馬英九、蔡英文等前總統得票比例，顯示民意對大罷免的不贊同。

葉慶元表示，這次大罷免雖不同意比率高，但因是針對區域性的藍委，並非全國性。這仍然給民進黨一記重大耳光，尤其民進黨選前磨刀霍霍，甚至政論節目上還說保守可罷掉13席。賴政府挾行政、媒體、網路等優勢來勢洶洶，但不是全部沉默的選民都吃這一套。

葉慶元續指，尤其選前民進黨許多動作惹人反感，如八炯、閩南狼、曹興誠、黑熊等，一邊對全台進行獵巫，到處扣人紅帽，甚至路人在路上拍照都不行；然而另一邊卻接連被抓到在本人或家人都在中國大陸做生意、賺紅錢，養小三。陳學聖也說，他認為大罷免大失敗有兩個原因：民進黨反共反過頭，以及司法濫權押人押過頭。

針對823第二波罷免投票與核三延役公投，何志勇說，存在兩變數，一是選民可能投完726後就鬆懈；二是選民可能搞混罷免跟公投投票，認為兩個都要投不同意，或是兩個都要投同意。2018年以核養綠公投通過，民意已經打臉民進黨的非核家園，民進黨直接甩鍋不理會，這會讓選民對民進黨的公投結果打問號。現在賴清德、童子賢等都已為核三開綠燈，與其讓公投白投，不如賴政府宣布直接重啟核三，不要再勞動民眾去投票，讓民眾休養生息，也免得一錯再錯、一敗再敗。