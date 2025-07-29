快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

大罷免成大破功...李文忠：抗中保台大方向沒錯 綠營問題在濫用

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
前民進黨立委、退輔會前副主委李文忠。圖／本報資料照
前民進黨立委、退輔會前副主委李文忠。圖／本報資料照

「大罷免，大成功」變成「大破功」，外媒對此解讀為，綠營鼓吹的「抗中保台」路線失敗。前民進黨立委、退輔會前副主委李文忠今天表示，路線並沒有「失敗」，而是「操作過當」而失效。

李文忠認為，過去五次選舉，「抗中保台」都是綠營選戰主軸，前兩次總統選舉大勝，兩次地方選舉大敗。難道選民一下子大大支持，一下子大大不支持？從過去10年各種民調顯示，除了2~3%支持「立即統一」，絕大多數國民，包括支持統一的人士，都希望維持現狀，不願接受中共統治，也就是支持「反共保台」。相較之下，藍營較重視「和平」、「友中」、「交往」、「經貿互利」的面向，然而其中有極少數政治人物的言行舔中媚共，卻從未被糾正，甚至被追隨，造成綠營的焦慮及社會概括的印象。

他表示，由此可知這不是「抗中保台」路線的失敗，而是訴求被濫用，操作過當所以失效。舉例來說，地方選舉最重要的是治理、建設及人選，不是「抗中保台」。再舉例來說，這一次訴求罷免「中共同路人」，試問有幾位被罷的藍委像「同路人」？這種訴諸仇恨的方式，能有效動員同溫層，特別是少數「綠嘴」、「綠粉」，習慣以廉價、任意的方式獵巫，失去信譽及說服力，反作用力也很明顯。知不知道多少中間選民十分厭煩因而疏離？知不知道大多數藍營選民十分厭惡因而同仇敵愾，一定要給綠營一個教訓？知不知道這正是大罷免高投票率因而大敗的原因？

李文忠強調，面對遙遠的2028總統／立委大選，「反共保台」必然是選戰主軸，而且還是輸贏關鍵。國民黨如果繼續對抗這個路線，必然會繼續失敗。民進黨如果不改變以前的訴求及操作方式，不利團結也不利選舉。。

編輯推薦

李文忠 抗中保台

延伸閱讀

傳普發現金不覆議為823罷免止血 朱立倫：賴總統心中還是沒人民

勘災政治學 府院慢半拍、難兼顧也掀綠營內部矛盾

獨／陳偉杰喊告綠營小助理 求償23918元引吃瓜群眾好奇

【重磅快評】呂建德「剿匪說」是不小心還是為了保官位？

相關新聞

川普拒過境美？柳采葳曝賴清德心魔：難走出蔡英文障礙

傳美拒賴清德總統過境紐約，國民黨台北市議員柳采葳今天說，川普拒賴過境，逼得賴只能以水患、關稅為由取消出訪，看似大罷免後屋...

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，這次大罷免一敗塗地，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，是民進黨之恥。沈伯洋回...

大罷免成大破功...李文忠：抗中保台大方向沒錯 綠營問題在濫用

「大罷免，大成功」變成「大破功」，外媒對此解讀為，綠營鼓吹的「抗中保台」路線失敗。前民進黨立委、退輔會前副主委李文忠今天...

馬英九喊「和中保台」 曹興誠批蠢人之冠：只會引狼入室

首波罷免失利後，反共護台志工聯盟發起人曹興誠29日指出，國民黨以前應該很了解中共，現在和中共親近應該是被餵了甜頭，前總統...

大罷免「為何流失中間選民？」 名醫曝真相：他們把台灣推向極端民粹

726大罷免正式告一段落，最終25件罷免案全數未通過。對此，胸腔科名醫蘇一峰坦言「把台灣推向極端民粹，只要質疑民進黨就是中國同路人」是這次霸團行動流失中間選民的關鍵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

大罷免726投票全數未通過，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕也被視為最強母雞。北市議長戴錫欽今專訪說，這場726大罷免對賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。