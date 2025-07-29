大罷免成大破功...李文忠：抗中保台大方向沒錯 綠營問題在濫用

「大罷免，大成功」變成「大破功」，外媒對此解讀為，綠營鼓吹的「抗中保台」路線失敗。前民進黨立委、退輔會前副主委李文忠今天表示，路線並沒有「失敗」，而是「操作過當」而失效。

李文忠認為，過去五次選舉，「抗中保台」都是綠營選戰主軸，前兩次總統選舉大勝，兩次地方選舉大敗。難道選民一下子大大支持，一下子大大不支持？從過去10年各種民調顯示，除了2~3%支持「立即統一」，絕大多數國民，包括支持統一的人士，都希望維持現狀，不願接受中共統治，也就是支持「反共保台」。相較之下，藍營較重視「和平」、「友中」、「交往」、「經貿互利」的面向，然而其中有極少數政治人物的言行舔中媚共，卻從未被糾正，甚至被追隨，造成綠營的焦慮及社會概括的印象。

他表示，由此可知這不是「抗中保台」路線的失敗，而是訴求被濫用，操作過當所以失效。舉例來說，地方選舉最重要的是治理、建設及人選，不是「抗中保台」。再舉例來說，這一次訴求罷免「中共同路人」，試問有幾位被罷的藍委像「同路人」？這種訴諸仇恨的方式，能有效動員同溫層，特別是少數「綠嘴」、「綠粉」，習慣以廉價、任意的方式獵巫，失去信譽及說服力，反作用力也很明顯。知不知道多少中間選民十分厭煩因而疏離？知不知道大多數藍營選民十分厭惡因而同仇敵愾，一定要給綠營一個教訓？知不知道這正是大罷免高投票率因而大敗的原因？

李文忠強調，面對遙遠的2028總統／立委大選，「反共保台」必然是選戰主軸，而且還是輸贏關鍵。國民黨如果繼續對抗這個路線，必然會繼續失敗。民進黨如果不改變以前的訴求及操作方式，不利團結也不利選舉。。