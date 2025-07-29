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獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

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獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，這次大罷免一敗塗地，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋（圖）。圖／聯合報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，這次大罷免一敗塗地，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋（圖）。圖／聯合報系資料照

台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，這次大罷免一敗塗地，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，是民進黨之恥。沈伯洋回應，隨便抓一個人然後請他下來，不但問題沒解決，823還是會失敗，「抓戰犯也許讓大家心情會比較好，要罵我就罵，但解決問題比較重要。」

沈伯洋日前在罷免投票後發文表示，罷免不只是一場政治動員，更是一場系統協作的考驗。他該扮演的角色，沒做到位。當然需要檢討，因為他們必須更好。檢討不是內鬥，而是負責，對外才更有力量。「我希望，下一步，我們不要只是在說反省，而是拿出行動。」

沈伯洋今透露，第二波的這七個國民黨立委罷免案不到一個月的時間，資源需要馬上到位；其次這段時間以來，真的太多造謠，且這些造謠深入鄰里，地方議員要如何快速運用自己的組織系統來闢謠，這很重要。

沈伯洋說，第三個就是要正面論述，看到很多人都說反共牌失效，可能是都沒有去看各罷團主張，像是花蓮很少講中國議題，每一個地方關心的議題不同，所以每一個罷團行為模式、訴求都不太一樣。而罷團不管是車掃或站街口，但觸及都是經過的人，組織能否動起來突破同溫層，系統要趕快動起來，不能等到快到投票才做。

至於民進黨陸續在抓戰犯，包括他今天也遭游盈隆點名。沈伯洋坦言，選舉結果都是這樣，到底是哪個原因說不準，有些人會說會不會是失言關係，但要如何去證明？客觀上知道的事情就是顯然「綠營支持者並沒有完全出來」，這個從比例數字上看是確定的，與其說是誰要負責，倒不如說這段時間看起來沒做到的事情，下一次要做到，這才是最重要的事情。

沈伯洋說，否則隨便抓一個人然後請他下來，不但問題沒解決，823還是會失敗，只是抓戰犯也許就是讓大家心情會比較好，「我也都說怪我就好，沒關係，要罵我就罵，但解決問題比較重要。」

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