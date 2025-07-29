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馬英九喊「和中保台」 曹興誠批蠢人之冠：只會引狼入室
首波罷免失利後，反共護台志工聯盟發起人曹興誠29日指出，國民黨以前應該很了解中共，現在和中共親近應該是被餵了甜頭，前總統馬英九就是代表，馬喊出「和中保台」、「相信席近平」，可謂蠢人之冠。中共連作夢都要消滅中華民國，跟中共和，只能引狼入室，如何保台？
曹興誠今天以「今天看他囂張得意，明天憐他滾進地獄」為題在臉書發文。他說，1949年10月1日，中華人民共和國正式成立，毛澤東宣布「中國人民站起來了」；事後回看，十分諷刺。其後的30年，中國沒人站起來，反倒淪落成為人間地獄。近億人枉死，連毛的親密戰友，共和國的接班人劉少奇、林彪都死於非命。
曹興誠認為，現在國民黨藉助中共力量，在台灣擴權爭位，與魔鬼共舞，將來一定不會有好下場。為什麼？因為中共基本上就是黑幫。他們不尊重人權，把人當工具、當棋子，利用完畢就當廢物掃除。以前四人幫、紅衛兵的下場就是這樣。現在他們的外交部長、國防部長也是這樣。
曹興誠表示，國民黨以前應該很了解中共的，現在和中共如此親近，應該是被中共餵了點甜頭，利令智昏。馬英九就是代表。他喊出「和中保台」，「相信席近平」，可謂蠢人之冠。中共連作夢都要消滅中華民國，跟中共和，只能引狼入室，如何保台？
他說，國民黨下場淒慘，可以預見；台灣人如何不被他們拖累？考驗著台灣人的智慧。
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