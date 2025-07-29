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曹興誠喊話放下823罷免 蔣萬安籲中央全力救災

中央社／ 台北29日電

針對媒體今天提問聯電創辦人曹興誠喊話放下823罷免，台北市長蔣萬安表示，颱風丹娜絲過後南部仍有幾個縣市有部分地方還沒恢復，加上連日大雨致災，中央應儘速全力投入救災。

聯電創辦人、反共護台志工聯盟3號志工曹興誠27日在臉書發文指出，對於8月23日罷免，「我勸大家放下，讓民進黨去努力吧」。

蔣萬安今天出席台北青年高峰會，媒體堵訪提問對此看法。蔣萬安說，他今天在市政會議也再次提出呼籲，颱風丹娜絲災後23天，目前南部幾個縣市還是有部分地方並沒有完全恢復；加上近日來連日大雨造成災情，「我想中央政府應該儘速全力投入在救災上」。

蔣萬安說，昨天中午，他一一致電南部各縣市首長，表達台北市願意提供一切必要的支援，包括昨天晚上即刻支援嘉義縣一些機具、抽水機、吊車等等，以及機動隊人員也都前往協助救災，這段期間會持續跟南部各縣市保持密切聯繫，一旦有需要，全力協助。

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蔣萬安 曹興誠

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