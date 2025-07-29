快訊

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

川普拒過境美？柳采葳曝賴清德心魔：難走出蔡英文障礙

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。圖／聯合報系資料照片
英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。圖／聯合報系資料照片

傳美拒賴清德總統過境紐約，國民黨台北市議員柳采葳今天說，川普拒賴過境，逼得賴只能以水患、關稅為由取消出訪，看似大罷免後屋漏便逢連夜雨，但更多是民進黨執政9年包袱，及賴清德不願面對的「心魔」。

對於大罷免後，又傳出美拒賴清德過境紐約而取消出訪，柳采葳說，面對卸任時民調仍高達42%的前任總統蔡英文，賴清德彷彿把蔡英文當成心魔，一心想跨越「蔡英文障礙」。

柳說，首先，賴清德的「蔡英文障礙」第一項是「完全執政」，根據民進黨立院黨團總召柯建銘說法，賴一開始就打定主意要奪回立法權，甚至被嘲諷為「不完全執政，就完全不執政」。沒想到喧鬧忙碌一年，以大失敗、大烙賽作收。

至於賴清德心中的第二個「蔡英文障礙」是對美關係，對照蔡英文對美順風順水，民進黨上下全力吹捧「台美關係史上最佳」，加諸在美中對抗的大前提下，出口轉內銷的「抗中保台」大旗幾乎無往不利。賴清德需要面對美方更多不確定因素。

柳采葳說，權力更加穩固的川普總統，無差別關稅攻擊讓全世界都陷入焦慮。其中台灣籌碼盡失，優勢的半導體產業還沒談判就割地賠款；政治上為了跟中國抗衡，早就沒有叫板空間；非貿易壁壘的談判，如美豬進口早就在蔡英文時期全盤皆讓，賴清德如果再退讓，對台灣食安管理，或農業、機械產業發展，肯定是傷筋動骨，甚至衝擊賴清德連任。

「企嘛痛，坐嘛痛」 ，賴政府的施政難以施展，柳采葳說，這次的大罷免結果，不過就是人民用行動告訴賴清德總統：總統，重點在民生；笨蛋，重點在經濟。可惜當南部水患未解，又傳出賴清德打算舉辦罷免團體感恩晚會消息。只能猜想，賴清德還是那個不願意妥協，不願意認錯，不願意進台南議會備詢的賴清德市長，更難以走出他自己內心的蔡英文障礙，好好看看人民的需求。

編輯推薦

蔡英文 賴清德 大罷免

延伸閱讀

新聞評論／美中博弈下 賴清德的處境內外交迫

新聞評論／美不希望8月過境 賴清德今年恐沒有更好的時機點

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

美拒賴清德過境？戴錫欽分析川普盤算：跟美中談判有關

相關新聞

川普拒過境美？柳采葳曝賴清德心魔：難走出蔡英文障礙

傳美拒賴清德總統過境紐約，國民黨台北市議員柳采葳今天說，川普拒賴過境，逼得賴只能以水患、關稅為由取消出訪，看似大罷免後屋...

無存在感立委也遭殃 Cheap分析大罷免失敗關鍵：缺乏正當性

26日舉行的全台最大罷免投票，新竹市長高虹安與24位國民黨立委全部過關，無人被罷免，意想不到的「大失敗」讓不少人驚訝。

大罷免「為何流失中間選民？」 名醫曝真相：他們把台灣推向極端民粹

726大罷免正式告一段落，最終25件罷免案全數未通過。對此，胸腔科名醫蘇一峰坦言「把台灣推向極端民粹，只要質疑民進黨就是中國同路人」是這次霸團行動流失中間選民的關鍵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

大罷免726投票全數未通過，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕也被視為最強母雞。北市議長戴錫欽今專訪說，這場726大罷免對賴...

大罷免大失敗 綠委內部釀檢討聲浪：沒要一直站對立面

大罷免首波投票失利後，民進黨陸續被湧現抓戰犯聲浪，綠營內部也開始檢討，有人認為不該繼續只當橡皮圖章、也有人認為在「轉譯」...

罷免失利基層憂 民進黨彰化議員楊子賢：民進黨缺乏肩膀與擔當

726大罷免綠營失利後，民進黨中央至今未對罷免結果公開說明立場與進行檢討，被外界批評為「冷處理」。對此，彰化縣議員楊子賢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。