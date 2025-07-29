川普拒過境美？柳采葳曝賴清德心魔：難走出蔡英文障礙

傳美拒賴清德總統過境紐約，國民黨台北市議員柳采葳今天說，川普拒賴過境，逼得賴只能以水患、關稅為由取消出訪，看似大罷免後屋漏便逢連夜雨，但更多是民進黨執政9年包袱，及賴清德不願面對的「心魔」。

對於大罷免後，又傳出美拒賴清德過境紐約而取消出訪，柳采葳說，面對卸任時民調仍高達42%的前任總統蔡英文，賴清德彷彿把蔡英文當成心魔，一心想跨越「蔡英文障礙」。

柳說，首先，賴清德的「蔡英文障礙」第一項是「完全執政」，根據民進黨立院黨團總召柯建銘說法，賴一開始就打定主意要奪回立法權，甚至被嘲諷為「不完全執政，就完全不執政」。沒想到喧鬧忙碌一年，以大失敗、大烙賽作收。

至於賴清德心中的第二個「蔡英文障礙」是對美關係，對照蔡英文對美順風順水，民進黨上下全力吹捧「台美關係史上最佳」，加諸在美中對抗的大前提下，出口轉內銷的「抗中保台」大旗幾乎無往不利。賴清德需要面對美方更多不確定因素。

柳采葳說，權力更加穩固的川普總統，無差別關稅攻擊讓全世界都陷入焦慮。其中台灣籌碼盡失，優勢的半導體產業還沒談判就割地賠款；政治上為了跟中國抗衡，早就沒有叫板空間；非貿易壁壘的談判，如美豬進口早就在蔡英文時期全盤皆讓，賴清德如果再退讓，對台灣食安管理，或農業、機械產業發展，肯定是傷筋動骨，甚至衝擊賴清德連任。

「企嘛痛，坐嘛痛」 ，賴政府的施政難以施展，柳采葳說，這次的大罷免結果，不過就是人民用行動告訴賴清德總統：總統，重點在民生；笨蛋，重點在經濟。可惜當南部水患未解，又傳出賴清德打算舉辦罷免團體感恩晚會消息。只能猜想，賴清德還是那個不願意妥協，不願意認錯，不願意進台南議會備詢的賴清德市長，更難以走出他自己內心的蔡英文障礙，好好看看人民的需求。