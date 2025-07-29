大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

大罷免726投票全數未通過，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕也被視為最強母雞。北市議長戴錫欽今專訪說，這場726大罷免對賴清德來說等同期中考「被當了」；對盧蔣則大加分，其中盧在黨分量及2028角色會有更多期待。

戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹「中午來開匯」網路節目專訪。戴說，這次726反惡罷，蔣萬安、盧秀燕是除了朱立倫之外，最盡心盡力挺住大惡罷的首長，當然還有桃園市長張善政、新北市長侯友宜及基隆市長謝國樑。不過尤其蔣萬安是國民黨中生代，與盧秀燕市長走出本命區，這次能成功守住大罷免，對盧蔣兩人當然是大加分。

戴錫欽也說，對蔣萬安來說，守住台北市這五席也很重要，尤其王鴻薇的中山北松山區是蔣萬安過去立委的本命區，之前王立委選戰是用北松山的得票，來補中山區選票，尤其中山人口二比一大過北松山，不過這次不同意罷免票開出來，王鴻薇在中山區還比2024選立委時贏2000票。

所以戴分析，這次蔣萬安去幫王鴻薇輔選最多次，那是過去蔣萬安最熟悉、也選過的選區，這次大罷免投票，也是這兩年來，市民對蔣萬安的市政檢驗，某種程度肯定蔣萬安這兩年的表現。

「他們(盧秀燕、蔣萬安)兩位都是國民黨的寶。」戴錫欽說，這場大罷免726投票，蔣萬安明年拚連任相當重要，甚至盧秀燕任期將至，怎麼樣思考承擔更大責任，這也是大家共同期待。