大罷免「為何流失中間選民？」 名醫曝真相：他們把台灣推向極端民粹

726大罷免正式告一段落，最終25件罷免案全數未通過。對此，胸腔科名醫蘇一峰坦言「把台灣推向極端民粹，只要質疑民進黨就是中國同路人」是這次霸團行動流失中間選民的關鍵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蘇一峰在臉書表示，青鳥隨意痛罵侮辱藍白，只要有質疑民進黨的聲音，全部被打為「中國同路人」，把台灣推向極端民粹，甚至更激進的提倡清洗一般民眾、打掉雜質。

蘇一峰感嘆，選舉前大搞對立，選輸就要離開台灣、移民，仇恨列車失速開到極限，把台灣撕裂到了極點，直言「這樣子叫多愛台灣？」

貼文一出後，不少網友都表示「真正愛台灣不會這樣亂搞」、「這走火入魔了」、「蘇醫師正義之言」、「這座島，什麼時候變成這樣？」、「謝謝蘇醫師講出沈默多數的心聲」、「綠營的極端也是假極端，不敢台獨，不敢驅共，只敢對弱勢的台灣人民和陸配下手」、「真正愛台灣不會這樣亂搞，比綠衛兵還誇張」、「大家怕那些奇奇怪怪的人變主流，所以注定大罷免大失敗」、「因為中間選民被罵成雜質」。