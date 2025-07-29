大罷免大失敗 綠委內部釀檢討聲浪：沒要一直站對立面
大罷免首波投票失利後，民進黨陸續被湧現抓戰犯聲浪，綠營內部也開始檢討，有人認為不該繼續只當橡皮圖章、也有人認為在「轉譯」民進黨論述上，要再更貼近民眾。一名不分區綠委更坦言，本就沒有要一直站在對立面，盼國會內朝野在民生法案上能好好溝通與討論。
民進黨一名不分區立委表示，大家對民進黨期待，就還是要認真檢討到底是哪邊戰略有錯，確實大罷免最後一、兩周「51戰隊」站得很前面，本就要承擔，黨中央跟民團的節奏不太一樣就要檢討，但檢討跟抓戰犯還是兩回事。
至於接下來朝野在國會上是否只能繼續對立，該不分區立委坦言，還是要回到法理本身，像是罷免投票前的「愷愷條款」投票，民進黨一直被扣上「全黨挺虐童犯」的帽子，但民進黨是支持272條之1，虐殺兒童可處死刑或無期徒刑，但卻持續被民眾誤解。
「我們本就沒有要一直站在對立面。」該立委表示，日前內部檢討時認為接下來在國會內不僅要好好論述，黨團或立委辦公室小編在「轉譯上」要再更貼近一般人，甚至傳播管道要如何突破同溫層，民進黨在訊息傳遞上要再更努力，尤其是關於民生法案可以好好論述民進黨立場。
該立委也舉大法官人事權為例，黨團對於被提名人陳慈陽、詹鎮榮採取開放投票，由立委自己決定，其他5人則是一致同意，陳跟詹這二人不論是對法律見解或是備詢時的表現，都讓很多民進黨立委吃驚，也就沒有強迫要無條件支持。
該立委表示，民進黨一直都是尊重各立委想法，只是現在難處在於在國會內跟藍白的票數差距，怎麼表決怎麼輸，還是期待國會內，朝野可以好好討論，也包括在非政治對立面上的政策或法案，可以溝通。
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