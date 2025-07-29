罷免失利基層憂 民進黨彰化議員楊子賢：民進黨缺乏肩膀與擔當

726大罷免綠營失利後，民進黨中央至今未對罷免結果公開說明立場與進行檢討，被外界批評為「冷處理」。對此，彰化縣議員楊子賢連續發表三篇社群貼文，直言民進黨缺乏肩膀與擔當，引起基層共鳴。

楊子賢在貼文中表示，自己的經驗微薄、眼界也是很侷限，但看到民進黨越來越不像個有肩膀的政黨，不禁有感而發；他認為民意還在失血，選後的危機處理黃金時間已過，週三中常會大概是民意止血閥的最後時刻。

他受訪時進一步指出，民進黨應該「大鳴大放」，現在仍有努力空間為何不救？他表示，近期收到許多基層支持者意見，不少人點名希望總統賴清德能親自回到第一線、展現擔當。

貼文中，楊子賢提及個人政治歷練讓他理解，神隱無助於解決事情，很多事情，如果我很重視也想貫徹意志力，不二法門，就是親上火線、親力親為。他還以過去蔡英文領導改革為例，稱其在卸任後仍於罷免案當晚發文定調、鞏固領導中心，展現卸任元首的高度與風範，

他也坦承基層民代面對選民的困境與壓力，指這幾天收到大量心聲，每通電話或訊息，都凸顯基層民代在地方筋疲力竭的感觸，我能夠回覆鄉親什麼具體作法嗎？沒有。但我能推卸責任說一切是公民團體所作所為嗎？當然也不行。我肯定是回覆檢討檢討再檢討，但我該怎麼跟台派核心支持者說，我們的下一步能怎麼走呢？

對於自己連發三篇文引起討論，楊子賢坦言，黨內其實有不少同志認同他的看法，只是因選區壓力或個人身分不便公開表態，「我還有一點空間，願意多說一點。」