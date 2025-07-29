傅崐萁過關關鍵！花蓮靠這活動就可跟縣長見面 網友酸：反觀台南

國民黨立委傅崐萁罷免未通過，有網友檢視傅在花蓮的政策，指出邁入第16年的「縣長親民時間」，民眾可申請當面向縣長陳情問題。網友批，台南風災總統說不能靠國軍，市長更指責返鄉遊子散布不實訊息，有無將老百姓需求放在首位可說一目瞭然。

網友在Threads上指出，最近這一周以來，有關傅崐萁在花蓮執政的點點滴滴，逐漸為人所知。其中有一項政策很有趣，就是「縣長親民時間」只要透過規定的程序，花蓮地區的民眾有機會直接和市長（或者至少是市府秘書長以上層級）當面反應民瘼。

網友說，如果看看前一陣子的台南，真是更有感觸，總統說救災不能靠國軍，副總統加碼說可以靠學生，台南市長更是親上火線，指責紀錄災情的返鄉遊子是散佈不實訊息等，「看看花蓮，想想台南；有沒有將老百姓的需求放在首位，一目瞭然。」

花蓮縣府指出，為傾聽民眾意見，縣府定期舉辦「親民時間」，每周三上午10時至12時於縣府大禮堂、每月最後一周上午10時至12時於玉里鎮中正堂，實施至今已邁入第16年，民眾有任何事都可直接溝通，使縣府團隊解決民怨更有效率。

縣府表示，縣長親民時間主要是接收民眾的陳情，像是管路、管線影響自家環境，或是道路邊坡有坍方疑慮，民眾可能不清楚要找哪個單位協助，就可利用親民時間反映，看是哪個局處負責；若是中央機關管轄，也能請相關局處幫忙轉達意見，可省去民眾找負責單位時間。

縣長親民時間以縣長親自會見為原則，如因故不能會見時，可由副縣長或秘書長代為會見，縣府各局處主管或副主管及相關業務科長、承辦人也都會出席。

根據花蓮縣政府縣長親民時間實施要點，規定建議或陳訴範圍，包括對縣政建設、法令規章及各項行政措施有具體興革意見者、對縣府及所屬機關施政認為偏頗或處理不公者、對縣府及所屬機關公務人員認有違法失職者、其他為自己合法權益請求縣府及所屬機關處理者。

縣長親民時間可用書面、網路、傳真或電話，依縣長親民時間申請書格式，預先向縣府行政暨研考處申請。親民時間案件的陳判、傳遞及會辦，均比照最速件辦理，處理案件時間要在14天內辦完，最長以2個月為限。