【重磅快評】呂建德「剿匪說」是不小心還是為了保官位？

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聯合報／ 主筆室
大罷免首波投票全軍覆沒，衛福部次長呂建德在臉書留下「剿匪也不是一次就成的」文字，雖然很快刪文，卻已引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片
大罷免首波投票全軍覆沒，衛福部次長呂建德在臉書留下「剿匪也不是一次就成的」文字，雖然很快刪文，卻已引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片

大罷免首波投票，針對24席國民黨立委和新竹市長高虹安的罷免案全軍覆沒。衛福部政務次長呂建德卻在自己臉書留下「剿匪也不是一次就成的」文字；雖然很快的刪文重發，卻已引發軒然大波。其實，呂建德的留言不是偶然，只是暴露了綠營上下在這次「大罷免」的傲慢心態而已。

民進黨推動大罷免，從頭到尾只有一個主軸，就是「抗共保台」，把國民黨立委抹成「叛國者」、「親共者」。在此思維下，罷免發動方並未把國民黨立委放在平等地位，甚至沒有將之視為「合法的國會議員」。也因此，在罷免失敗後，綠營上下乃至罷免團體，都沒有認錯、檢討，反而是認為選民沒有覺醒。

這樣的想法，當然是大錯特錯，也無法掩飾民進黨推動大罷免，就是不服2024立委選舉後在立院居於少數、想要透過大罷免來翻盤的事實。只為了自己的權位就發動大罷免，當然也是大罷免失敗的主因之一。

截至目前為止，對於大罷免大失敗，民進黨請辭的只有秘書長林右昌，而且看起來還是在各方壓力下「被迫請辭」。然後綜觀整個大罷免過程，賴政府政務官頻繁下鄉宣講大罷免，內政部長劉世芳甚至說出「台灣米養中國鬼」這種極不恰當的話。但劉世芳卻並未被綠營點名在「應該撤換的內閣閣員」名單中。為何如此？不過就是劉世芳雖然也是「戰犯」，但他犯得「合乎上意」罷了。

因此儘管呂建德「剿匪說」極為不當，會因此被高層盯上甚至丟官的機會卻不高。而且進一步看，衛福部長邱泰源從去年就列名「可能被撤換的閣員」之一，如果此次邱泰源請辭，身為政務次長的呂建德當然要共進退；沒有什麼特殊表現，「共退」是否還能留任，無人可知。但經過「剿匪說」聲明大譟，依照賴政府的主戰性格，呂建德的官位反而可能得以保住。

只是就算呂建德保住官位，未來日子恐怕也不會好過。在立法院八個常設委員會中，衛福部所處的「社會福利及衛生環境委員會」，已經算是政治性質較低、專業度較高的委員會了；現任的社服衛環委員會委員，就有六個是國民黨籍，其中涂權吉、廖偉翔也名列此次「大罷免大失敗」的立委名單中，呂建德要如何面對被自己視為「匪」的立委？

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大罷免 呂建德 衛福部

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