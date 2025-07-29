美學者：大罷免未過不影響台美互動 須持續深化互信

726罷免25案全數遭否決。美國政治學者祁凱立認為，此結果不至於影響台美間的互動，然而雙方須持續深化互信。學者塞克斯從國安角度出發，表示罷免結果帶來變數，若國防預算遇阻，恐損害台美關係。

台灣「大罷免」失敗，美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）今天刊文表示，此結果牽動台灣國防預算未來走向；美國總統川普（Donald Trump）曾公開指出，台灣國防預算應占台灣國內生產毛額（GDP）的10%，總統賴清德推動讓國防預算達3%，若遭遇阻撓恐嚴重損害台美關係。

塞克斯指出，若此情況發生，外界恐會認為台灣未認真看待自我防衛；一個更脆弱的台灣可能助長中國的侵略意圖。

首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，26日投開票全數遭否決。

塞克斯表示，賴總統去年1月當選後，許多中國學者試圖弱化當選的正當性，若民進黨在立法院取得多數席次，北京可能會重新檢視這些假設性說詞，而現在中國觀察家可能會推論台灣選民傾向維持分立政府，北京對台脅迫和削弱賴政府行動可能會加劇。

所謂分立政府，是指行政與立法部門分屬不同政黨控制。

塞克斯認為，賴總統須做出調整，向選民證明他願意且能夠與反對黨合作，以應對台灣面臨的重大挑戰。台灣的安全將取決於政府和國民黨能否找到共識，並相互合作。

史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立（Kharis Templeman）今天接受中央社訪問則指出，政治分化不可避免會產生衝突，在野黨提出的一些法案讓部分選民反感；另一方面，賴政府得設法與在野黨妥協，否則若在野黨擋預算案或拒絕總統提名的大法官人選，代價很高。雙方都必須為了國家利益找到合作方式。

祁凱立認為，此次罷免，台灣選民用合法合憲方式表達意見，對民主來說有正面意涵。罷免結果顯示台灣民眾在中國議題上非極端對立，無法簡單劃分為親中或反中。

至於罷免結果是否會影響台美關係，祁凱立認為不至於影響台美互動本質，更重要的是雙方持續深化互信，兩位總統都剛上任沒有太久，這方面工作仍有推進空間。