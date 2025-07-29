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呂建德失言「剿匪說」 臉書改文5次 衛福部長：出發點是為國家好

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長邱泰源為呂建德失言「剿匪說」緩頰，尊重個人發言。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源為呂建德失言「剿匪說」緩頰，尊重個人發言。記者廖靜清／攝影

7月26日舉行大罷免案，結果全數不通過，結果不如預期，朝野各方回應意見。不過，衛福部次長呂建德臉書PO文表示，「剿匪也不是一次就成的」，引起國民黨、民眾黨不滿，認為他是否還適任國家政務官？桃園市議員詹江村更怒轟「自己滾下台吧」。

衛福部長邱泰源表示，每個人都有自己的言論自由，呂建德在自己的社群平台分享心情，用語雖不太恰當，但出發點是為了國家好。如果要發表心情，應該用更溫暖、更正向、更有建設性的言詞，他感謝各界批評與指教，會再跟同仁溝通客觀的立場及觀點。

呂建德昨天在臉書發表貼文，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」、「勝敗乃兵家常事」、「整軍備戰，重新整隊」、「剿匪也不是一次就成的」等文字，經過多次修改，後來又刪除「剿匪也不是一次就成的」，臉書上仍可看到記錄。有民眾在留言區補上了「剿匪也不是一次就成的」文字，嘲諷意味濃厚。

黃國昌怒轟，台灣現在還要剿什麼匪？並質疑「這樣的人還適任政務官嗎？」民眾黨極度不滿，認為「剿匪也不是一次就成的」非常不恰當，代表民進黨不會道歉，也沒也有從大罷免案得到教訓，仍持續增加仇恨值。

邱泰源說，台灣是相當包容的社會，接納多種聲音，也反映出台灣民主文化的價值。至於呂建德是否失言不當、應該下台，邱泰源位他緩頰，肯定工作上的表現與付出，昨天呂建德已經檢討自身不足，感謝各界批評與指教。身為國家政務官，會持續傾聽社會聲音，避免再次發生不當行為。

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