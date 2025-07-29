快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委王義川在政論節目評論，726罷免投票結果，因「台中人非常在乎錢」。圖/聯合報系照片
立委王義川在政論節目評論，726罷免投票結果，因「台中人非常在乎錢」。圖/聯合報系照片

726罷免投票，25案包括24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨立委王義川在政論節目說，「普發1萬」在台中全面發酵，2018年前市長林佳龍因取消老人健保補助而全面崩盤「台中人非常在意錢。」引發網友瘋狂留言，有人說「把台中人當戰犯？」「讓民進黨823再團滅一次？」

綠營人士檢討726罷免投票，認為普發現金政策對社會氛圍有影響，尤其台中市長盧秀燕在拜票場合，主張普發1萬。

王義川28日中午在政論節目「前進新台灣」中表示，發1萬元這件事情，他覺得在台北市沒有發酵，「但台中市是全面發酵」，他舉例2018年林佳龍也因為市府取消老人健保補助，市長選舉全面崩盤「代表台中人非常在意錢。」

他接著說，所以今天有綠營大老在台中群組直接說出，「下次市長跟市議員候選人要不要提『每個月發2萬』？」

王義川說，台北市討論的是「沒辦法財政紀律」、「舉債」，但這件事情在台中是有用的。823台中市還有3個藍委罷免案「有人說就給他加碼」。

王義川的言論在網路發酵，網友批「把台中人當塑膠？」「選輸把台中人當戰犯？」「讓民進黨從823、2026輸到2028」、「你要確定耶？台中人很悍的」、「左怪中共滲透，又怪台中人在乎錢，民進黨都沒錯！」

編輯推薦

罷免 王義川 民進黨 台中市

延伸閱讀

桃園6藍委若未被罷免 王義川曝下場：將給世界「錯誤訊息」

選舉公報夾反罷文宣 詹江村控王義川自導自演、里長回應了

「同意罷免大車隊」今台中掃街 王義川點名1藍委：非罷不可

影／王義川領軍罷團車隊掃街 游智彬開戰車衝現場：清醒一點

相關新聞

無存在感立委也遭殃 Cheap分析大罷免失敗關鍵：缺乏正當性

26日舉行的全台最大罷免投票，新竹市長高虹安與24位國民黨立委全部過關，無人被罷免，意想不到的「大失敗」讓不少人驚訝。

【重磅快評】呂建德「剿匪說」是不小心還是為了保官位？

大罷免首波投票，針對24席國民黨立委和新竹市長高虹安的罷免案全軍覆沒。衛福部政務次長呂建德卻在自己臉書留下「剿匪也不是一...

呂建德失言「剿匪說」 臉書改文5次 衛福部長：出發點是為國家好

7月26日舉行大罷免案，結果全數不通過，結果不如預期，朝野各方回應意見。不過，衛福部次長呂建德臉書PO文表示，「剿匪也不...

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

726罷免投票，25案包括24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨立委王義川在政論節目說，「普發1萬」在台...

高雄挺罷咖啡店告示牌換文宣 「怕妳來了再崩潰一次」

高雄左營區一家咖啡店放置支持罷免相關文宣，引來反罷顧客不滿，衍生辱罵店員風波，多名綠營民代得知後出面聲援，罷免投票結束後...

「民進黨之恥」 游盈隆：沈伯洋若有羞恥 罷免失利就該辭立委

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，這次大罷免一敗塗地，社會天翻地覆，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，但他沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。