726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

726罷免投票，25案包括24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨立委王義川在政論節目說，「普發1萬」在台中全面發酵，2018年前市長林佳龍因取消老人健保補助而全面崩盤「台中人非常在意錢。」引發網友瘋狂留言，有人說「把台中人當戰犯？」「讓民進黨823再團滅一次？」

綠營人士檢討726罷免投票，認為普發現金政策對社會氛圍有影響，尤其台中市長盧秀燕在拜票場合，主張普發1萬。

王義川28日中午在政論節目「前進新台灣」中表示，發1萬元這件事情，他覺得在台北市沒有發酵，「但台中市是全面發酵」，他舉例2018年林佳龍也因為市府取消老人健保補助，市長選舉全面崩盤「代表台中人非常在意錢。」

他接著說，所以今天有綠營大老在台中群組直接說出，「下次市長跟市議員候選人要不要提『每個月發2萬』？」

王義川說，台北市討論的是「沒辦法財政紀律」、「舉債」，但這件事情在台中是有用的。823台中市還有3個藍委罷免案「有人說就給他加碼」。

王義川的言論在網路發酵，網友批「把台中人當塑膠？」「選輸把台中人當戰犯？」「讓民進黨從823、2026輸到2028」、「你要確定耶？台中人很悍的」、「左怪中共滲透，又怪台中人在乎錢，民進黨都沒錯！」