盧秀燕：罷免結果是市民智慧選擇與立委努力成果
大罷免失敗，台中市長盧秀燕今天表示，投票結果是市民智慧的選擇，也是所有立法委員努力的結果，勝利是屬於他們的；媒體提問是否參選黨主席，她並未回應。
首波24名國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，26日投票後全遭否決，當天盧秀燕未出面，僅透過聲明發聲。
盧秀燕今天主持市政會議前，接受媒體聯訪時表示，投票結果是市民智慧選擇，也是所有立委努力的結果，勝利是屬於他們的，所以就把當天的時間與空間留給他們。
對於近日網傳中市府將普發新台幣4萬元的假訊息，盧秀燕說，每個人可以有自己不同政治選擇，她都尊重，不過政府的施政不能做假消息，也不能作假圖卡，尤其已經造成很多市民混淆，有很多人問市府，造成接線人員很大困擾，所以必須澄清。
媒體提問，對於中南部降雨，中市府是否有因應措施，盧秀燕說，前幾天中央氣象署就有發布中南部地區會有強降雨，可能會造成災情，中市府從前天開始就開設三級應變中心，前天晚間到昨天清晨，台中海線地區也降下大雨，目前中央氣象署尚未解除相關警示，因此三級應變中心會繼續開設。
至於媒體詢問是否會選黨主席，她則說「謝謝大家」，未加回應。
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