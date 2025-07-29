快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

盧秀燕：罷免結果是市民智慧選擇與立委努力成果

中央社／ 台中29日電

大罷免失敗，台中市長盧秀燕今天表示，投票結果是市民智慧的選擇，也是所有立法委員努力的結果，勝利是屬於他們的；媒體提問是否參選黨主席，她並未回應。

首波24名國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，26日投票後全遭否決，當天盧秀燕未出面，僅透過聲明發聲。

盧秀燕今天主持市政會議前，接受媒體聯訪時表示，投票結果是市民智慧選擇，也是所有立委努力的結果，勝利是屬於他們的，所以就把當天的時間與空間留給他們。

對於近日網傳中市府將普發新台幣4萬元的假訊息，盧秀燕說，每個人可以有自己不同政治選擇，她都尊重，不過政府的施政不能做假消息，也不能作假圖卡，尤其已經造成很多市民混淆，有很多人問市府，造成接線人員很大困擾，所以必須澄清。

媒體提問，對於中南部降雨，中市府是否有因應措施，盧秀燕說，前幾天中央氣象署就有發布中南部地區會有強降雨，可能會造成災情，中市府從前天開始就開設三級應變中心，前天晚間到昨天清晨，台中海線地區也降下大雨，目前中央氣象署尚未解除相關警示，因此三級應變中心會繼續開設。

至於媒體詢問是否會選黨主席，她則說「謝謝大家」，未加回應。

編輯推薦

投票 盧秀燕 大罷免

延伸閱讀

第一波大罷免均未通過 會選黨主席？盧秀燕吐4字回應

影／盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」 他讚：有總統的格調

25起罷免案全未通過 盧秀燕感謝民眾黨：沒有你們，我們做不到！

從台中出發的藍白合2.0 盧秀燕打開國民黨新戰局

相關新聞

無存在感立委也遭殃 Cheap分析大罷免失敗關鍵：缺乏正當性

26日舉行的全台最大罷免投票，新竹市長高虹安與24位國民黨立委全部過關，無人被罷免，意想不到的「大失敗」讓不少人驚訝。

【重磅快評】呂建德「剿匪說」是不小心還是為了保官位？

大罷免首波投票，針對24席國民黨立委和新竹市長高虹安的罷免案全軍覆沒。衛福部政務次長呂建德卻在自己臉書留下「剿匪也不是一...

呂建德失言「剿匪說」 臉書改文5次 衛福部長：出發點是為國家好

7月26日舉行大罷免案，結果全數不通過，結果不如預期，朝野各方回應意見。不過，衛福部次長呂建德臉書PO文表示，「剿匪也不...

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

726罷免投票，25案包括24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨立委王義川在政論節目說，「普發1萬」在台...

高雄挺罷咖啡店告示牌換文宣 「怕妳來了再崩潰一次」

高雄左營區一家咖啡店放置支持罷免相關文宣，引來反罷顧客不滿，衍生辱罵店員風波，多名綠營民代得知後出面聲援，罷免投票結束後...

「民進黨之恥」 游盈隆：沈伯洋若有羞恥 罷免失利就該辭立委

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，這次大罷免一敗塗地，社會天翻地覆，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，但他沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。