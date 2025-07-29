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高雄挺罷咖啡店告示牌換文宣 「怕妳來了再崩潰一次」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市左營區一家咖啡店告示牌上原本放置「同意罷免」文宣，現在文字內容已經改成「守護罷免是愛」。圖／取自Miss Mimi Coffee臉書
高雄市左營區一家咖啡店告示牌上原本放置「同意罷免」文宣，現在文字內容已經改成「守護罷免是愛」。圖／取自Miss Mimi Coffee臉書

高雄左營區一家咖啡店放置支持罷免相關文宣，引來反罷顧客不滿，衍生辱罵店員風波，多名綠營民代得知後出面聲援，罷免投票結束後，店家文宣改成「守護罷免是愛」。店家立場堅定說，「今天依舊貼好貼滿，不怕妳不來，就怕妳來了再崩潰一次」。

Miss Mimi Coffee因店內張貼罷免文宣及告示牌，日前遭顧客指責「餐飲業不要有政治立場」，並要求撤下文宣，業者不捨年輕店員遭辱罵，網路發文表達「不開心請不要再來也沒關係」。店家發文引起外界關注，立委邱議瑩、黃捷及高市議員鄭孟洳、黃文益等人紛登門加油打氣。

罷免投票結束後，店家決定擦乾眼淚再戰823，店內文宣更改成「守護罷免是愛」文字，不過上次辱罵風波還有後續發展。

店家昨在臉書透露，上周一（21日）工讀生因為同意罷免文宣被二樓包場顧客無端謾罵攻擊，原訂連續二周星期一的包場，今天直接No Show。雖然在罵完工讀生後，對方有口頭跟工讀生說下周一不會來了，但並沒有直接跟她取消（對方平常的聯絡管道是她的私人Line ），滿符合期待的啊。

店家說，對方的無理與沒禮貌直接不演了，也符合她的劇本「不爽不要來！」「今天依舊貼好貼滿，不怕妳不來，就怕妳來了再崩潰一次」。

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罷免 投票 店員 餐飲業

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