「民進黨之恥」 游盈隆：沈伯洋若有羞恥 罷免失利就該辭立委

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，這次大罷免一敗塗地，社會天翻地覆，主戰犯之一就是民進黨不分區立委沈伯洋，但他沒有閉門思過，還繼續出來大放厥詞，一點點責任感都沒有，沈伯洋是民進黨之恥。

游盈隆指出，他對沈伯洋沒有成見，沈後來介入大罷免很深，成為大罷免的重要推手後，曾公開闡述大罷免的必要性，寄望推動大罷免，可以迫使國民黨倒閣並讓總統提前解散國會重選，以根本解決朝小野大問題。游批評，這完全是異想天開，結果當然沒有照他所想的劇本發生。

游盈隆說，除此之外，自大罷免過程中，沈伯洋大談中共對台滲透顛覆、國安危機深重，大罷免若沒過，台灣未來岌岌可危等亡國感言論等。中共長期對台滲透顛覆，危害台灣國家安全，呼籲台灣人提高警覺很好，問題在他所展現的態度，彷彿可以拿著反共護台的尚方寶劍，隨意亂砍與自己意見不同的國人或在野黨，結果當然不為台灣社會所接受，因為民主價值才是台灣社會的較高共識。

游盈隆表示，台灣民意基金會7月全國性民調已顯示，即便是在廣大台灣認同者間，不認為大罷免是攸關台灣未來的存亡之戰的人仍占多數。大罷免大失敗原因很多，即使祭出亡國感也無法感動絕大多數台灣人，這是其中另一個重要原因。

游盈隆指出，沈伯洋在民進黨內崛起，至今是一個謎。賴清德總統蓄意呵護，原因到底是甚麼，令人費解。從某個角度看，賴清德如果不提名沈伯洋出任民進黨不分區立委，會有今天的大罷免大失敗嗎？賴清德總統兼黨主席會陷入這場可能空前絕後的政治風暴嗎？

游盈隆說，沈伯洋年紀還輕，如果是條漢子，如果是個有責任感和羞恥心的人，早就該在726大罷免大失敗第一時間請辭不分區立委。戀棧只會繼續羞辱賴清德的智慧，繼續拖垮民進黨，對台灣也沒有任何一點好處。