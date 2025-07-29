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無存在感立委也遭殃 Cheap分析大罷免失敗關鍵：缺乏正當性

聯合新聞網／ 綜合報導
24席國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決。 聯合報系資料照
24席國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決。 聯合報系資料照

26日舉行的全台最大罷免投票，新竹市長高虹安與24位國民黨立委全部過關，無人被罷免，意想不到的「大失敗」讓不少人驚訝。網紅Cheap臉書分析失敗原因，指出是「極端支持者，推走了中間選民」。

Cheap表示罷免制度的設計，是讓「不適任」的人滾蛋，不是替代選舉的武器，然而如今給藍軍、中間選民的感覺更像是情緒發洩、選輸不認帳的工具。如果只罷免幾個爭議性大的，至少觀感不會這麼差，但一次罷免24位立委加上1位市長，規模過大也稀釋了焦點與正當性。

Cheap忍不住反問「能想像嗎？連一些叫不出名字、沒有仇恨值的立委，都在罷免名單上」，即使低調、地方風評不錯還是被抓出來罷免，理由是不了解法案、只會舉手、跟隨黨意、太有錢等等，許多毫無存在感的人出現在名單上。

Cheap不諱言「討厭一個政治人物是每個人的自由，但在民主制度下，你討厭他、覺得這個人很壞，就等四年後用選票讓他下台」，認為選不贏就得尊重多數民意，而非對方上任一年就發動罷免。Cheap指出這場大罷免「讓本來氣勢低迷、要死不活的國民黨滿血復活」，文末也總結成敗關鍵，「或許，大罷免失敗的根本原因…是『大罷免本身』」。

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Cheap 大罷免 國民黨

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