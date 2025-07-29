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選後抓戰犯？志工控未盡全力 苗博雅回擊：不該造謠中傷

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大罷免均不通過後，罷團與綠營矛盾升高，北市出現「抓戰犯」亂象，罷團有志工指控，社民黨議員苗博雅未盡全力甚至爽約。本報資料照。
大罷免均不通過後，罷團與綠營矛盾升高，北市出現「抓戰犯」亂象，罷團有志工指控，社民黨議員苗博雅未盡全力甚至爽約。本報資料照。

大罷免均不通過後，罷團與綠營矛盾升高，北市出現「抓戰犯」亂象，罷團有志工指控，社民黨議員苗博雅未盡全力甚至爽約。罷團幫忙澄清，苗博雅也說，工作繁忙無法答應每場邀約，但仍積極協助，「或許做得還不夠，也不應被造謠中傷吧。」

一名「文山退葆」罷團志工在臉書指控，不少一二階就在的志工告訴他，透過各個管道都很困難跟苗博雅聯絡，「不理會跟已讀不回N次。」後民進黨找苗一起接罷團活動，卻又因為某種「特殊身份」與「特殊原因」苗再度失約，而當天苗取消罷團活動後，還上電視台的現場直播，讓她質疑，「請問說好她在美國演講這是發生什麼事？」

而PTT上還有大安區志工指出，苗博雅二階連署的時候她沒有提供任何場地人力資源，每次看到民進黨議員簡舒培汗如雨的在市場、街頭幫忙拉同意票，苗卻一次也沒出現過。到最後一周，才辦自己的肥皂箱活動從松信到大安，痛批「美其名日要對話溝通，實際上是收割支持罷免的人氣。」

不過文山、大安兩邊罷團也先後發文幫苗博雅澄清，文山退葆指出，該文內容部份有溝通上誤解，經確認事情始末已釐清苗博雅並無爽約情事，志工發文是個人心情抒發不代表本團立場，予以尊重；大安強強滾也說，苗在罷免期間只要有需求、有請託，從未推託，是一位真正把公民行動放在心上盟友，對於事實扭曲與誤解，有責任站出來說明真相。

苗博雅昨晚也在社群上回應，遺憾在大罷免的過程中，沒辦法答應每一個邀約，她必須做好議員的工作顧好需要服務的市民，守好為台派論述建立的YT頻道灘頭堡，還要養一支足球隊，從早工作到隔天凌晨就是她的常態，也是小黨小人物處境。

苗博雅說，雖然可能無法答應每場邀約，但一直盡她所能，空戰直播、拍影片、宣講、掃街、活動、捐款、捐看板樣樣都沒少，在美國演講，也每場都跟海外鄉親拜託支持罷免，投票前兩周，她感到局勢越來越困難催票動能不夠，動員自己團隊花錢辦肥皂箱宣講與直播，加強輸出論述，抗衡網路上越來越亂的風向。

苗博雅說，選前催票集體大活動很重要，但在選區內各角落持續有催票活動也很重要，沒有人邀約她去大活動，所以她自費舉辦小活動，擴大論述接觸面，盡一切努力催票，就是初衷，自己從三月起也和罷團有聯繫窗口，但看到很多不實指控說不難過是騙人的，「或許我做得還不夠。但不應該被造謠惡意中傷吧。」

苗博雅也說，工作繁忙無法答應每場邀約，但仍積極協助，「或許做得還不夠，也不應被造謠中傷吧」。本報資料照。
苗博雅也說，工作繁忙無法答應每場邀約，但仍積極協助，「或許做得還不夠，也不應被造謠中傷吧」。本報資料照。
不僅文山志工，社群上還有大安民眾也控訴苗博雅未盡全力。圖／取自PTT
不僅文山志工，社群上還有大安民眾也控訴苗博雅未盡全力。圖／取自PTT

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