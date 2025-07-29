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火速鞏固領導中心 綠湧言會、正國會 發聲力挺賴卓體制

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨派系正國會、湧言會均表示，有鑒於國家面對內外挑戰，派系會繼續立挺賴卓體制。圖／聯合報系資料照片
民進黨派系正國會、湧言會均表示，有鑒於國家面對內外挑戰，派系會繼續立挺賴卓體制。圖／聯合報系資料照片

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起，更有民進黨市議員喊出賴清德辭去黨主席、行政院長卓榮泰內閣總辭。民進黨派系正國會、湧言會均表示，有鑒於國家面對內外挑戰，派系會繼續立挺賴卓體制。

大罷免失敗重挫綠營士氣，民進黨秘書長林右昌昨宣布已請辭，但仍難弭平黨內不滿聲浪。隸屬民進黨湧言會的新北議員李宇翔開出第一槍，除為林右昌抱屈，也喊話賴清德總統辭去黨主席專心治國，內閣與府院發言系統應總辭改組，別等到八月。

不過，湧言會今天表示，經昨夜決策委員會會議，做出二點決議。一、面對726大罷免投票結果不如預期，全體黨公職應共同檢討、一同面對。二、過去一年多來，面對藍白聯手杯葛施政亂局、國際局勢及經貿環境快速變化、中國對台灣脅迫日益升高、和極端氣候的天災等嚴峻局勢，賴總統、卓榮泰率領執政團隊面對內外挑戰，台灣仍能穩定前行、成長，全體將與賴總統、卓榮泰行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家。

正國會派系領導人、外交部長林佳龍昨天也舉行派系會議，同樣決議基於國內外情勢動盪，應由賴清德繼續帶領民進黨，也讓卓揆持續領導行政團隊。且民進黨秘書長林右昌屬正國會，已透過請辭黨中央秘書長負起政治責任，符合民進黨慣例。

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民進黨 大罷免 湧言會

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