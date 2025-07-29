快訊

傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

Windows XP藍天綠地經典照變葡萄園！網友失望「變醜了」原因曝光

高教耗材／美博士生成本高 實驗室走3人損失200萬美元

衛福部政次拿剿匪籲罷免 王鴻薇：賴清德看了搞不好會升官

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
726罷免投票，無藍委罷免案通過。衛福部政務次長呂建德卻在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目專訪，表示可憐吶，只要賴清德當總統，呂搞不好繼續升官。圖／聯合報資料照片
726罷免投票，無藍委罷免案通過。衛福部政務次長呂建德卻在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目專訪，表示可憐吶，只要賴清德當總統，呂搞不好繼續升官。圖／聯合報資料照片

726罷免投票，無藍委罷免案通過。衛福部政務次長呂建德卻在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目專訪，表示可憐吶，只要賴清德當總統，呂搞不好繼續升官。

王鴻薇今早接受「千秋萬事」專訪，談及726無藍委罷免案通過，此事在民進黨內引起的風暴。王鴻薇說，大罷免失敗後，賴清德態度最關鍵，不曉得他在講什麼，他的實話就是他不會承認他失敗他沒有輸。副總統蕭美琴發文也含蓄說有很多地方應該反省檢討，至少整件事情搞一大齣，是大失敗收場，不應該檢討嗎？賴清德基本態度就是要繼續硬凹，曹興誠很任性，賴清德很韌性不願服輸，就是要幹到底。

王鴻薇表示，一年多來為何朝野對立，最重要的關鍵是賴清德，雖然交手的都是行政院，但若非賴清德的授意，行政院長卓榮泰敢嗎？賴清德說在國會裡面表決多數不是贏，他的意思就是會鬥到底。

王鴻薇指出，明眼人都看得出來這是賴清德的重大挫敗，會出現領導危機。前總統蔡英文發文挺賴清德，也是趕快表態不是蔡英文在搞賴清德，但也是故意戳賴清德是有責任的。林右昌辭職當然是棄車保帥，但光是林右昌能不能止住因為大罷免大失敗的政治風暴，現在只是在做壓制。

王鴻薇提到，她了解的是民進黨內派系，檯面上政治人物認為罷免師出無名且不會成功，至少民進黨立委王世堅腦筋是清楚的，有些人心裡清楚迫於無奈，每個人好像都被催眠，在立法院內不管討論什麼議題，不管什麼民進黨派系都是在喊咒語「大罷免大成功」，有人形容很像邪教。

關於民進黨批普發現金1萬元是為罷免買票，王鴻薇表示，提出普發現金1萬元應是大罷免一階都還沒過的時候，以國際來講，證明在野黨做法正確，南韓已發，新加坡很早就宣布要發，我方跟南韓、新加坡是一樣的。審計部會在7月核定，有些行政作業時間，10月底之前可以拿到，如果青鳥不願意領，捐給國庫、社福團體都可以。

王鴻薇批，民進黨心裡只有大罷免，沒有苦民所苦，南部開始有雨災，民進黨立委王義川卻說最重要的事情只有大罷免大成功，有看到災民受災嗎？有看到一般人需不需要普發現金1萬元嗎？很多產業因為美國關稅惶惶不可終日，有沒有看到有人開始放無薪假？網路上流傳一部影片，台南市長黃偉哲跑到她的選區來罷免她，跟著一堆立委號召，罷免她關台南市長什麼事？

關於呂建德在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，王鴻薇說「可憐吶」，抹黑無所不用其極，有些政論節目形容她們是「共匪立委」，前綠委李文忠都說反共反到起笑。呂建德太離譜，雖是個人臉書，但他是政務官。上樑不正下樑歪，民進黨荒腔走板，大家只要負責討賴清德開心就好，過去不曾出現呂建德這樣的政務官，賴清德看了好開心，賴清德現在正在療傷期，只要賴清德當總統，呂搞不好繼續升官。

王鴻薇也反問，為何只有林右昌要請辭？這事情是林右昌拍板的嗎？林右昌就是傀儡跟幕僚長，卓榮泰也是賴清德的傀儡，既然要棄車保帥就乾脆一點；至於柯建銘不用離開，那是民進黨的事情。對於行政院現不針對特別條例覆議，王鴻薇表示沒有覆議就要公告實施，又要去提釋憲，如果普發現金1萬元是違憲，行政院前院長蘇貞昌也發現金是違憲？

編輯推薦

大罷免 賴清德 王鴻薇

延伸閱讀

傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

林右昌請辭 趙少康：賴清德不要一意孤行 趕快停止823罷免

追殺柯文哲、黃呂錦茹檢察官全升官 王鴻薇批：司法大迫害大升官

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

相關新聞

火速鞏固領導中心 綠湧言會、正國會 發聲力挺賴卓體制

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起，更有民進黨市議員喊出賴清德辭去黨主席、行政院長卓榮泰內閣總辭。民進黨派系正國會、湧言會...

衛福部政次拿剿匪籲罷免 王鴻薇：賴清德看了搞不好會升官

726罷免投票，無藍委罷免案通過。衛福部政務次長呂建德卻在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，國民黨立委王鴻薇今早接受...

【專家之眼】評矢板明夫、小笠原欣幸的大罷免觀察

這次的726大罷免行動，民進黨沒有達到自己原先設定的拉下六個以上的國民黨籍立委的目標，對此結果，日本知名評論家矢板明夫以...

曹興誠喊話罷團：藍綠對決的仗我們打不起 矢板明夫認「天發出奇怪的聲音」

726罷免投票結束，25案一面倒全部不過關，經過一夜的沉澱後，各界的檢討聲以及看法陸續出爐…

「剿匪不是一次就成」 衛福部政務次長呂建德挨轟

首波大罷免以大失敗收場，民進黨政府成了外界檢討對象。不過，民眾黨發言人吳怡萱昨天表示，衛福部政務次長呂建德竟在臉書公開宣...

「大罷免導致國政荒廢一年」 呂秀蓮籲人事改組、開國是會議

首波大罷免全軍覆沒，掀起民進黨內檢討聲浪。前副總統呂秀蓮昨呼籲賴清德總統要人事大改組、清查總統府先前爆發的共諜案，並攤開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。