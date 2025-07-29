衛福部政次拿剿匪籲罷免 王鴻薇：賴清德看了搞不好會升官

726罷免投票，無藍委罷免案通過。衛福部政務次長呂建德卻在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目專訪，表示可憐吶，只要賴清德當總統，呂搞不好繼續升官。

王鴻薇今早接受「千秋萬事」專訪，談及726無藍委罷免案通過，此事在民進黨內引起的風暴。王鴻薇說，大罷免失敗後，賴清德態度最關鍵，不曉得他在講什麼，他的實話就是他不會承認他失敗他沒有輸。副總統蕭美琴發文也含蓄說有很多地方應該反省檢討，至少整件事情搞一大齣，是大失敗收場，不應該檢討嗎？賴清德基本態度就是要繼續硬凹，曹興誠很任性，賴清德很韌性不願服輸，就是要幹到底。

王鴻薇表示，一年多來為何朝野對立，最重要的關鍵是賴清德，雖然交手的都是行政院，但若非賴清德的授意，行政院長卓榮泰敢嗎？賴清德說在國會裡面表決多數不是贏，他的意思就是會鬥到底。

王鴻薇指出，明眼人都看得出來這是賴清德的重大挫敗，會出現領導危機。前總統蔡英文發文挺賴清德，也是趕快表態不是蔡英文在搞賴清德，但也是故意戳賴清德是有責任的。林右昌辭職當然是棄車保帥，但光是林右昌能不能止住因為大罷免大失敗的政治風暴，現在只是在做壓制。

王鴻薇提到，她了解的是民進黨內派系，檯面上政治人物認為罷免師出無名且不會成功，至少民進黨立委王世堅腦筋是清楚的，有些人心裡清楚迫於無奈，每個人好像都被催眠，在立法院內不管討論什麼議題，不管什麼民進黨派系都是在喊咒語「大罷免大成功」，有人形容很像邪教。

關於民進黨批普發現金1萬元是為罷免買票，王鴻薇表示，提出普發現金1萬元應是大罷免一階都還沒過的時候，以國際來講，證明在野黨做法正確，南韓已發，新加坡很早就宣布要發，我方跟南韓、新加坡是一樣的。審計部會在7月核定，有些行政作業時間，10月底之前可以拿到，如果青鳥不願意領，捐給國庫、社福團體都可以。

王鴻薇批，民進黨心裡只有大罷免，沒有苦民所苦，南部開始有雨災，民進黨立委王義川卻說最重要的事情只有大罷免大成功，有看到災民受災嗎？有看到一般人需不需要普發現金1萬元嗎？很多產業因為美國關稅惶惶不可終日，有沒有看到有人開始放無薪假？網路上流傳一部影片，台南市長黃偉哲跑到她的選區來罷免她，跟著一堆立委號召，罷免她關台南市長什麼事？

關於呂建德在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，王鴻薇說「可憐吶」，抹黑無所不用其極，有些政論節目形容她們是「共匪立委」，前綠委李文忠都說反共反到起笑。呂建德太離譜，雖是個人臉書，但他是政務官。上樑不正下樑歪，民進黨荒腔走板，大家只要負責討賴清德開心就好，過去不曾出現呂建德這樣的政務官，賴清德看了好開心，賴清德現在正在療傷期，只要賴清德當總統，呂搞不好繼續升官。

王鴻薇也反問，為何只有林右昌要請辭？這事情是林右昌拍板的嗎？林右昌就是傀儡跟幕僚長，卓榮泰也是賴清德的傀儡，既然要棄車保帥就乾脆一點；至於柯建銘不用離開，那是民進黨的事情。對於行政院現不針對特別條例覆議，王鴻薇表示沒有覆議就要公告實施，又要去提釋憲，如果普發現金1萬元是違憲，行政院前院長蘇貞昌也發現金是違憲？