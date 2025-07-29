大罷免結果對台美影響 智庫學者：取決在野國防路線

大罷免失利，美國有專家認為，賴政府在朝小野大下更難提高軍費；也有學者指出，如果在野黨對國防預算採溫和做法，將與美國政策一致，若採焦土政策杯葛軍費，難免讓美方對台灣的防衛承諾產生疑慮。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭到否決。長期研究台灣及兩岸議題的美國學者善學（Thomas Shattuck）不認為這項結果會對台美關係產生太大影響。

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學今天透過電子郵件對中央社表示，大罷免失敗維持美台關係的現狀。而川普政府很可能會繼續向台灣施壓，要求增加國防支出。民進黨在立法院缺乏多數席次下，總統賴清德要做到這一點將更為困難。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）上任前數度要求台灣增加軍費，他赴五角大廈任職後雖未點名台灣，多著墨印太及歐盟的國防預算，但負責印太安全事務的助理部長約翰．盧（John Noh）4月曾對國會提到台灣國防支出。

他當時對眾議院軍事委員會說，台灣已承諾將國防預算提高至超過國內生產毛額（GDP）的3%。但台灣仍須在支出、強化不對稱作戰能力，以及改革方面做更多（do significantly more）。

美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均（RaymondKuo）則指出，大罷免的結果讓他有些意外。他原本預期至少會有幾位立法委員被罷免，尤其考量到台灣公民社會在推動這次罷免行動時，非常積極且熱情下，更是如此。

他說，然而，從台灣的標準來看，投票率其實偏低，而同意罷免的選民也很難達到25%的門檻。

「至於這對美台關係會帶來什麼影響，大部分要看在野黨如何解讀這次結果。」

郭泓均說，國民黨宣稱罷免失敗凸顯了他們所擁有的民主正當性，不過， 對於台灣選舉有深入研究的中研院副研究員鮑彤（Nathan Batto）今天在自己的網頁上提到，罷免行動本身也迫使在野黨在立法院中調整政策與言辭，採更為溫和的路線。

郭泓均指出，考量到台灣明年將展開地方選舉，外界可以預期在野黨類似且持續的溫和作風。「不過，我也聽到一些風聲說，在野黨現在可能會採取『焦土政策』，進一步杯葛民進黨政府。」

郭泓均表示，如果在野黨溫和化，還是有可能達成某種妥協，尤其是在提高國防與外交政策預算方面。這樣也會符合美方的優先目標，特別是同時強化傳統防禦及全社會韌性面向。

「然而，如果在野黨不趨於溫和，我們將面臨長時間的僵局。」郭泓均說，除非賴政府在其他重要國內政策上做出讓步，否則他預期台灣國防預算仍將維持在GDP3%以下。

郭泓均指出，台灣也可能被迫暫停國造潛艦等軍事計畫，以便把資源優先投入其他有助於強化不對稱戰力的領域。

無論結果如何，郭泓均說，這都會讓台灣更難向美國表明正認真看待自身安全，也難免會讓美方對台灣的自衛態度與承諾產生疑慮。