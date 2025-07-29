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「剿匪不是一次就成」 衛福部政務次長呂建德挨轟

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導

首波大罷免以大失敗收場，民進黨政府成了外界檢討對象。不過，民眾黨發言人吳怡萱昨天表示，衛福部政務次長呂建德竟在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，後已刪文。呂建德的貼文引發在野批判，民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，呂建德是否還適任政務官？呂建德感謝各界批評指教，會持續傾聽社會聲音，檢討自身不足。

國民黨立委廖偉翔表示，這樣的論調已非個案，人民已經清楚反應厭倦政治惡鬥，呼籲民進黨政府深刻檢討、改組內閣，還給國人一個乾淨且理性的政治環境。

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