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「大罷免導致國政荒廢一年」 呂秀蓮籲人事改組、開國是會議

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

首波大罷免全軍覆沒，掀起民進黨內檢討聲浪。前副總統呂秀蓮昨呼籲賴清德總統要人事大改組、清查總統府先前爆發的共諜案，並攤開兩岸政策，召開朝野和全國的國是會議來討論；她說，主政者要聽人民的聲音。

呂秀蓮說，沒有任何一個國家會用無差別的方式全面罷免在野黨立委，大罷免已經導致國政荒廢一年，賴總統剩下三年的時間，這次選民期中考分數很清楚，未來還有更大的期末考等著，藍綠都要反省理性，謙卑包容。

呂秀蓮昨透過臉書細數賴清德總統執政一年多來，包括：民眾黨與民進黨水火不容，民眾黨前主席柯文哲鋃鐺入獄收押至今，外界卻感覺檢察體系跟特定媒體關係密切；對美關稅談判黑箱作業，讓企業提心吊膽；賴總統團結國家十講卻提出「雜質說」惹議；颱風過境後官員回應失溫，加上藍營順勢通過普發現金一萬元，形成對比。

呂秀蓮形容罷免案結果是台灣民主大海嘯，開票當天晚上，她本來認為所有相關人員都該懇切向全民表示對民主的尊重，負起責任，卻看到有些急於切割的訊息。

呂秀蓮說，賴總統應盡速重整執政威信，行政團隊要進行人事大改組，也要清查發生在總統府的共諜案，讓全民放心。

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