8月底內閣改組？ 民進黨內意見兩極

大罷免全數不通過，賴清德總統連日在官邸開會討論應對，評估八月底內閣改組，但黨內意見兩極，有人認為政院頻頻失分，改組不能等；但近賴系統卻認為，應該要等到第二波罷免後再通盤調整。

鏡週刊昨報導，這次罷免結果與綠營內部評估落差大，賴總統周六當晚在官邸召集黨內要角看開票，殊不知從下午四時起罷免方就一路落後，官邸開票聚會轉為檢討會；隔日，賴總統再召集府院黨決策高層會談，為接下來施政重整步調。府院對於周刊報導均低調以對。

對於內閣改組時機，綠營內部分為兩派，一派認為關稅宣布後，八月初就該啟動內閣改組。相關人士多認為，賴清德身兼總統及黨主席，宣布罷免與公民同行，罷免投票失利就形同對賴政府投下不信任票，且政院一年來不僅政績不足，救災更是慢半拍，閣員還頻頻為賴政府扣分，因此有黨內人士質疑：「改組能等到八月底嗎？」

但立院系統及近賴人士則建議，改組時機應待第二波罷免結束後再通盤調整，屆時不只關稅議題處理到一階段，又能銜接九月一日立法院新會期開始。

此外，一名南部綠營立委建議，賴總統若要擺脫朝野對抗格局，當務之急是啟動朝野對話，否則在野不清楚執政黨有多少籌碼可談，自然就沒有討價還價的空間，待雙方聊過後再做綜合調整，做出一定程度的退讓，比如大法官名單等，大家要把心情沉澱下來。