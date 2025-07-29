賴總統辭黨主席？內閣總辭？ 綠派系內訌

大罷免失敗重挫綠營士氣，儘管被點名「戰犯」之一民進黨秘書長林右昌昨宣布已請辭，仍難弭平黨內不滿聲浪。隸屬民進黨「湧言會」的新北議員李宇翔開出第一槍，除為林右昌抱屈，也喊話賴清德總統辭去黨主席專心治國，內閣與府院發言系統應總辭改組，別等到八月。

李宇翔隨後雖刪文，但強調態度未變。不過，李的舉動也讓同屬湧言會的民進黨組織部主任張志豪發文喊「勿親痛仇快」，宣布退出湧言會運作，黨內風暴有擴大之勢。李宇翔強調他是個人主張，和湧言會無關。

針對大罷免後情勢，民進黨內有人主張，罷免形同對執政黨的不信任投票，除了黨應思考改組，行政院過去政績不足、救災慢半拍，閣員還頻為賴政府扣分，內閣總辭或局部改組是回應民意不得不的選擇。

此外，力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘也被點名應請辭負責。據了解，大罷免結束後，柯曾私下向友人叫屈，強調自己對罷免盡心盡力，不該受到強烈指責。民進黨團幹事長吳思瑤則表示「就讓子彈飛一段時間吧」、「笑罵由人」，強調沒有人是一百分，會努力做到更好。

但另名親賴系立委直言，若要突破朝野對抗格局，聲勢居下風的執政黨必須主動重新開局，對應立法院長韓國瑜的卓榮泰、對應國民黨團總召傅崐萁的柯建銘，行政立法都必須連動；林右昌下台並非重點，儘管身為戰友都有感情，但在當前局勢下，「柯必須大局為重」。

兩名非賴系立委批評，賴總統以黨主席之姿下令與公民同行，執政黨當然不能卸責，且政院過去一年對內有黨政聯繫失靈，對外有發言系統失能齟齬，罷免期間又受困於普發現金議題，加上救災不利，留下「只搞罷免不顧民生」的負面印象，難道不該負責？

也有親賴系立委認為行政院改組箭在弦上，既然過去早有規畫，就應盡速撤換不適任官員，端出有感政策，避免再讓國會疲於辯護卻缺乏子彈。一名黨內人士稱，無論是新秘書長人選、如何拿捏與民團的距離及賴是否辭主席，或許明天中常會上會有答案。