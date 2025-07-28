「中間選民給機會」罷免選後有感 詹為元：勿用藍綠白狹隘看結果

罷免選舉過後，北市國民黨立委守住席位，藍營北市議員詹為元今在臉書有感，認為大家不要用「藍綠白」狹義思維來看結果，這是多數國民、中間選民占了決定性力量，也認為中間選民不是支持國民黨，而是對自己家園美好投下不同意罷免票。

罷免選舉過後，詹為元仍持續上節目，他分享這是全民對於民主制度被惡意使用，用政治鬥爭來擾亂社會的「不同意」投票。這次真正欣慰的是，國民黨挺過罷免的立委們，沒有一個是驕傲的表情，更多的是對社會對立的憂心，以及國家撕裂的哀戚。

他說，國民黨清楚的知道這場選舉沒有人是勝利的，因為社會的不和諧不是國家之福。也清楚這次結果除了藍白支持者同心協力之外，更多的是中間選民給機會，中間選民不是因此支持國民黨，而是對自己家園的美好投下「不同意罷免票」。

詹為元說，不要把民眾想的這麼膚淺，說民眾是因為普發現金一萬元才投藍委。說民眾是因為國民黨組織盤太強才從眾。說民眾是因為共產黨的滲透才被影響。說民眾是因為片面偏差訊息所以被誤導。

他說，當綠營這兩天都在檢討失敗原因時，民進黨沒有錯、罷團沒有錯，錯的都是投下不同意罷免的民眾。「對不起，我錯了，但我會繼續為中華民國的未來，為台灣的美好，為社會的進步，為民眾之間的和諧，為那山川壯麗的國家而努力。」