指林右昌請辭是「家務事」 黃國昌點名馬上處理這3人：連罷團都對不起

首波大罷免投票以失敗收場，民進黨秘書長林右昌為此請辭。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨內部責任歸屬是該黨家務事，但是對於整個國家跟人民的外部責任，民進黨政府有三個人要馬上處理，包括賴清德總統出面向台灣社會道歉，行政院長卓榮泰下台進行內閣改組，還有民進黨立委柯建銘知所進退。

林右昌上午在臉書發文指出，罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨責無旁貸，有任何做得不夠、不符合支持者期待或任何需要檢討的地方，自當承擔一切責任，他已經在昨天向民進黨主席賴清德請辭，「現在我們最不需要的就是為結果找藉口，而是要為未來找出路。」

黃國昌今天接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及林右昌為大罷免結果不如預期請辭，他認為秘書長僅是政黨對內職務，民進黨內部的責任歸屬是該黨家務事，自己一點都不關心，但是對於整個國家跟人民的外部責任，豈是一個高階黨工辭職就能解決。

黃國昌說，民進黨政府有三個人要馬上處理，包括賴清德總統出面向台灣社會道歉，行政院長卓榮泰下台進行內閣改組，還有民進黨立委柯建銘知所進退。賴總統必須立即啟動修補社會傷痕的工作，卓榮泰則是早已不適任行政院長，柯建銘更是只會高喊「大罷免大成功」。

黃國昌批評，民進黨立委不好好審法案，只會癱瘓國會、暴力對待在野黨立委，民進黨立委林淑芬大罵「臭卒仔」，罷免團體就在場外有樣學樣，如今這些政治人物全部躲起來，難道都不用負起相關政治責任，「你們讓國家浪費多少成本，癱瘓議事霍亂國會。」

黃國昌指出，2018年民進黨在地方選舉大敗，時任黨主席蔡英文馬上請辭，反觀林右昌先是裝死、甩鍋、切割及丟包，事後才發現無法平息社會怒火，「政治圈內人都知道，本來就是大罷免告一階段，他就要請辭力拚新北市長，這是大家早就知道的事情」，民進黨至今的表現就是毫無擔當，不僅對不起台灣社會，恐怕連罷團都對不起。