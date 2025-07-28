黃國昌：民進黨責任豈是高階黨工辭職可解決

大罷免失敗，民進黨秘書長林右昌今天請辭。民眾黨主席黃國昌說，民進黨內部歸屬責任是他們的家務事，民進黨對國家、社會、全體台灣人的外部責任，豈是一個高階黨工辭職就可以解決的。

首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案全遭否決。民進黨立委陳昭姿在臉書發文表示，如果民進黨重整態度釋出善意，立刻釋放柯文哲，回到法律辦案，停止政治黑手介入；接受國會改革三讀通過的事實；儘快通過代孕法案，如此白綠就可以重建關係，開放議題合作。

黃國昌上午受訪時表示，面對民進黨發動的大惡罷，人民回應清楚而宏亮，他已發出正式聲明，請總統賴清德立即向全民道歉，行政院長卓榮泰下台、內閣全面改組，民進黨團總召柯建銘請知所進退，這是民進黨應該承擔的政治責任。

黃國昌說，民進黨過去這段時間嚴重撕裂台灣社會，付出難以計算的巨大成本。民眾黨將國家利益置於政黨利益、個人利益之上，任何福國利民的法案，「都樂於跟朝野各政黨合作」。

至於大罷免失敗，民進黨秘書長林右昌今天說，民進黨身為執政黨，責無旁貸，他在昨天已當面向黨主席賴清德請辭。黃國昌接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹訪問時表示，林右昌辭職只對民進黨有意義，秘書長是對內的黨職，民進黨內部要怎麼歸屬責任是他們的家務事，「我一點都不關心」，民進黨對國家、社會、全體台灣人的外部責任，豈是一個高階黨工辭職就可以解決的。

對於陳昭姿的發文，黃國昌說，沒有經過大家決議、討論的，就是個人意見，每個委員有一些想法、觀點都沒有問題，民眾黨的立場他在開票那天就已經說得很清楚，民進黨要承擔最嚴肅的政治責任。

另外，媒體報導，黃國昌在大罷免扮演關鍵角色，未來藍白合作可能包括支持台中市長盧秀燕競選國民黨主席，以換取2026新北市長提名，或是直接爭取2028總統大選「盧昌配」。

黃國昌表示，在新北部分，做該做的事會自己好好努力，成為最好的選項；跟國民黨之間，對民眾黨、他個人而言，都有善意跟誠意討論怎麼整合，並抱持開放、友善態度，終極目標是2028年一定要讓賴總統下台，因此2026年不希望新北市落入民進黨手上，這會對2028年的大目標造成阻礙。

黃國昌說，國民黨內部事務他不會指手畫腳，尊重他們黨內民主程序，他和盧秀燕保持密切聯繫、合作愉快，盧秀燕對台中市3位年輕立委的罷免案盡心盡力。國民黨是否要改選黨主席、誰有意要參選，他強調，「我不適當，也絕對不會對這件事發表任何看法」。